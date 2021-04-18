被列入投資黑名單　半導體設備商中微︰部件多是國產

(據董事長尹志堯介紹)，甚至已經打入世界最大晶片代工商台積電的5納米製程生產線。

現年76歲的尹志堯曾在美國刻蝕機龍頭應用材料(美股︰AMAT)和泛林集團(美股︰LRCX)擔任研發要職，助兩企主導市場，而他回國掌舵的中微還透過投資上海睿勵涉足晶圓生產過程的檢測儀器，同樣由尹做董事長的睿勵研發挑戰美國科磊(美股︰KLA)的產品，交給中微協助銷售。

尹志堯表示，中微的等離子(乾法)刻蝕機已經能夠滿足市場上七成需求，餘下「較難做」的三成尚待努力，之後的挑戰在於為客戶提供性質比高的生產解決方案和產品之餘，要讓海外客戶給予機會把中微的產品的融入其要求嚴苛的生產線內。他又謂，中微既然能夠造出運用於尖端製程的設備，日後也會爭力更好地服務國內成熟製程的需要，成熟製程發展潛力巨大。

然而，就在內地設備商謀求崛起之時，兩位共和黨籍的美國國會議員日前敦促商務部修例，要求所有美國電子設計自動化工具(可幫助設計電腦晶片)的製造商，出口任何產品到中國之前必需獲得華府許可，並呼籲該部和國務院設法「減輕台灣公司向受關注實體提供服務和技術的風險」。這個關卡中國又能如何化解？