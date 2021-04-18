被列入投資黑名單 半導體設備商中微︰部件多是國產
2021年04月18日 16:41
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中微半導體(688012.SH)今年1月中遭準備「執包袱」的美國前總統特朗普列入投資黑名單。該公司在早前舉辦的業績發布會續呼「冤枉」，副總經理杜志游則稱，現時大多數組件已經實現「中國製造」，並強調公司與海外供應商關係良好，被列入黑名單暫時未對公司帶來負面影響。
中微的產品是龐然大物，一般人不會接觸到，因此名氣可能稍遜被華府列入實體清單的華為或中芯國際(00981)(688981.SH)，但這家公司可肩負着中國晶片生產設備供應自主的重任，其主要產品乾法刻蝕機是運用離子化學反應讓晶片上的元件成形，屬晶片生產過程不可或缺的儀器，不僅在國內一家「比較重要的公司」之55納米製程生產線掌握過半份額
(據董事長尹志堯介紹)，甚至已經打入世界最大晶片代工商台積電的5納米製程生產線。
現年76歲的尹志堯曾在美國刻蝕機龍頭應用材料(美股︰AMAT)和泛林集團(美股︰LRCX)擔任研發要職，助兩企主導市場，而他回國掌舵的中微還透過投資上海睿勵涉足晶圓生產過程的檢測儀器，同樣由尹做董事長的睿勵研發挑戰美國科磊(美股︰KLA)的產品，交給中微協助銷售。
尹志堯表示，中微的等離子(乾法)刻蝕機已經能夠滿足市場上七成需求，餘下「較難做」的三成尚待努力，之後的挑戰在於為客戶提供性質比高的生產解決方案和產品之餘，要讓海外客戶給予機會把中微的產品的融入其要求嚴苛的生產線內。他又謂，中微既然能夠造出運用於尖端製程的設備，日後也會爭力更好地服務國內成熟製程的需要，成熟製程發展潛力巨大。
同樣被美國連番打壓的監控設備生產商海康威視(002415.SZ)，總經理胡揚忠表示，現時還未受晶片荒的影響，但長遠而言晶片,產能短缺的問題會持續多久確實存在不確定性，「現在不光是先進製程緊張的問題，連40、55、65甚至90納米等(成熟製程)都面臨這些問題。
內地A股的半導體供應商月內陸續舉行業績發布會，不少管理層都有向與會人士深入淺出介紹行業現狀，值得留意。其中，化學劑供應商安集科技(688019.SH)的董事長王淑敏表示，中國半導體自給率人人言殊，但僅計集成電路(即記憶體和處理器等晶片)實際上只有5.9%，因此前景巨大。
另一設備廠商芯源微(688037.SH)的董事長宗潤福稱，遙距辦公、5G及人工智能(AI)等應用之普及將為中國本土半導體行業帶來5年的黃金發展期，其把光刻膠塗在晶圓上的塗膠顯影機已經獲ASML、佳能和尼康等廠商認證能夠與他們的光刻機聯合工作，差在現時該市場逾9成份額由日本公司主導。宗氏稱，產品主要部件來自日本，來自美國的不多。
然而，就在內地設備商謀求崛起之時，兩位共和黨籍的美國國會議員日前敦促商務部修例，要求所有美國電子設計自動化工具(可幫助設計電腦晶片)的製造商，出口任何產品到中國之前必需獲得華府許可，並呼籲該部和國務院設法「減輕台灣公司向受關注實體提供服務和技術的風險」。這個關卡中國又能如何化解？