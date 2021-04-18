首季工廈售價季升約1%　屯門飆近半成最多

工商舖撤辣帶動工廈買賣註冊量顯著反彈。美聯工商舖資料研究部資料顯示，今年首季該類物業共錄890宗成交，較去年同期大升逾1.62倍，整體售價按季上升約1%，當中屯門區更漲約4.9%。不過，整體工廈市場租金仍下挫，按季跌幅約0.8%。

該行綜合土地註冊處資料，今年1至3月份工廈買賣註冊金額共約84.8億元，按年亦升逾1.53倍。而3月註冊量達351宗，較去年同期升約2.1倍，涉額則約28.56億元，按年漲約1.26倍。工廈租售價方面，反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數，今年第一季報321.9點，租金指數則報166.3點，按季計兩指數一升一跌。

至於首季共有8個地區的工廈呎價錄得升幅，其中屯門區的升幅最為顯著，按季呎價約3,278元。沙田(包括火炭/石門)及觀塘區的則約為4,183元及6,305元，分別按季升2.4%及2.1%。另外，有兩區工廈呎價按季向下，當中紅磡/土瓜灣跌幅較大，按月跌約1.2%，最新呎價約5,104元。而長沙灣亦微跌約0.2%，每方呎約5,967元。

此外，各區租金個別發展，當中以葵涌表現最佳，工廈呎租約13.4元，按季升約4.3%。長沙灣、荃灣及觀塘亦表現不俗，呎租分別約19.1、13.4及18.3元，按季漲約2.6%、2.5%及1.7%。不過，柴灣、屯門及九龍灣租金均下跌，其中柴灣及屯門跌幅較大，分別達2.9%與2.7%，最新呎租約13.7及10.4元。

美聯工商董事陳偉志表示，撤辣效應及多個工廈新盤大賣，帶動註冊量按年大升。同時，疫苗接種計畫展開，市場憧憬復甦，工廈租售價漸趨平穩。反而租金走勢多與本地經濟掛鈎，本港及內地尚未通關，使廠商態度暫仍較審慎。他預計，工廈市場交投將繼續向好，加上未來有多個新盤繼續推出，工廈市場前景可望再看高一線。