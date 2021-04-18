CME推「電池金屬」期貨　最快5月啟動

電動車日漸普及，帶動車載電池採用的金屬需求和價格大幅攀升，外媒報道，芝加哥商業交易所(CME)打算推出鋰期貨合約，預計最快5月啟動。

CME表示，所製訂的期貨合約是針對交付中國、韓國和日本的氫氧化鋰(Lithium hydroxide)。此三地是全球鋰電池的主要產地。初期鋰合約將提供給車廠、電池製造廠等企業鎖定未來交貨的鋰價，日後投資人也可能直接參與鋰期貨交易。

CME提供鋰期貨合約或有助於改善，鋰價長期存在的不透明情況。目前市場人士只能仰賴Benchmark Mineral Intelligence、標普、Fastmarkets等產業情報進行價格評估，而市場大約每季或每年訂立合約，由於價格不透明，使得買家在與賣家談判時往往處於劣勢。

隨着各國政府尋求限制碳排放，鋰礦也成為具戰略性的重要商品，加上電動車需求強勁，今年氫氧化鋰和碳酸鋰(碳酸鋰)現貨價不斷攀高。鋰在經歷3年價格暴跌之後，在去年中已漲逾2倍。

Benchmark Mineral Intelligence資深分析師柏克斯(Cameron Perks)表示，預計鋰的結構性短缺可能會在今年年下半年出現、明年缺額將升到12萬噸。此外，新礦山、精煉廠的投資不足改善鋰短缺，短期來看這些項目也不會立即轉化為供應，完全放棄鋰或高成本材料同樣不現實。