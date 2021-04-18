紫荊香港及信德入主鳳凰衛視　劉長樂近乎沽清持股

通告指，劉長樂方面先是上周五(16日)與紫荊香港簽訂框架協議，將大約10.48億股，亦即鳯凰衛視21%股份賣給紫荊香港，代價約為6.4億元。然後在昨日(17日)，再與信德方面簽訂另一份框架協議，把約8.45億股，亦即鳯凰衛視約16.93%股份賣給對方，代價5.16億元。

交易完成後，今日亞洲將不再是公司股東，而紫荊香港及Common Sense將各成為公司的主要股東。

聯交所資料顯示，劉氏持有逾19.01億股或38.08%的鳳凰衛視，換言之，若交易完成，他在這家由自己創辦的公司的股份將所餘無幾。

上述兩批股份的交割並非互為條件，但各自都有一些前提需要滿足，均為協助鳳鳯衛視向有關監管機構獲取股權轉讓的必須批准和同意；以及各自的盡職調查結果各方面感到滿意之後，簽訂的正式買賣協議中指明的所有及任何其他先決條件。

鳳凰衛視近期頻傳人事地震的消息，其中於2月26日開始，劉長樂「由於其它(他)工作安排」卸任該公司行政總裁職務，現留任主席及執行董事，「與董事會之間概無分歧，且概無有關彼辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注」。接替他出任行政總裁的是現年54歲的徐威，據公告他曾任上海東方衛視傳媒有限公司總經理、總編輯、上海市人民政府新聞發言人、市政府新聞辦公室主任等等。

鳳凰衛視於2020年12月31日止年度勁蝕逾10.37億元，為公司上市以來最大完整財政年度的虧損。更甚者，該公司的「策略性投資」、由劉長樂在2014年創辦並由其女婿賀鑫擔任法人代表的鳳凰金融平台，去年9月「爆煲」，突然停止網貸業務的事件餘波未了，有受害人團體向《東網》表示，對鳳凰金融保留進一步追責的權利，包括但不限定於中國內地和香港地區。其言論暗示有機會在香港就事件興訟。