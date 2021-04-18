十大屋苑周末15宗成交　九星期連錄雙位數

中原地產表示，十大屋苑於周六、日錄約15宗成交，較對上一周的19宗減少約21%，但仍連續9個星期處於雙位數水平。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，買家入市意欲強，不過經過上月及復活節假期的急速承接後，業主陸續收窄議價空間，甚至加價，買家則理性入市，未有盲目高追，近期二手成交量因此有所放緩。下半月發展商明顯加快推盤步伐，料會分散市場焦點，預計短期內二手市況維持橫行。

市區指標屋苑期內均有買賣，該行楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園於周末錄1宗兩房成交，單位為Q座高層7室，實用面積466方呎，成交價896萬港元，實用呎價19,227元。

中原余考成表示，荔枝角美孚新邨於周六、日錄3宗成交，包括5期蘭秀道15號低層H室，實用面積412方呎，一房間隔，以650萬元易手，呎價15,777元。

期間只有天水圍嘉湖山莊1個屋苑未聞交投，該公司伍耀祖表示，該盤市況較為淡靜，主要是樓價較年初有一定升幅，業主叫價亦趨硬淨，買家立即入市動力不大。加上屯門區有新盤推出，本周末開始供參觀及認購，搶去部份二手客源，以致屋苑交投減慢。