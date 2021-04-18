興發鋁業銳意拓工業鋁　精密製造基地下月投產

對於建築用鋁材，執行董事王志華直言，中國房地產已過「黃金高點」，靠着城鎮化、門窗更新等帶動的鋁需求，料未來10至20年仍是增長期。而近5年間，工業鋁增長率已經高於建築鋁。

談到工業鋁材的毛利率，王氏稱，工業鋁材銷售模式主要是企業根據個別需求訂製，例如地鐵車廂用到的鋁材，所需的技術難度較高。訂單通常「批次多、批量少」，而這種模式之下，一般而言毛利率會較大規模量產的建築鋁材為高，但當然，建築鋁材中亦有毛利率高的板塊，不能一概而論。

截止2020年底，工業鋁材銷售收益佔比19.5%，仍低於建築鋁的77.9%，王志華稱，位於廣東三水的精密製造基地，預期於今年5月開始全面投產。該基地規劃為生產高端電子通訊設備、散熱器材、醫療器械及軍工應用等領域的高端工業鋁型材，期望可以藉此進一步擴大工業鋁的市場份額。

至於去年以來國際運費增加，加上海外物流時間延長，確實使集團的海外訂單有所減少。興發鋁業考慮於海外籌建生產基地，但目前仍在初步探討階段。

展望未來，中國的鋁業仍大有發展空間，尤其在特種鋁應用上，例如航空用鋁材等。王氏認為，鋁業要開發「小藍海市場」作為出路，要專精於技術門檻較高、尚未出現激烈競爭的市場中，而不是紮堆於低技術密集式的市場中分一杯羹。