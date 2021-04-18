屯門新盤開售在即 同區居屋做價受壓

新盤「御海灣II」開售在即，同區二手居屋翠寧花園亦獲首置客青睞，惟原業主雖累減42萬元才可以約608萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●淺水灣華景園1座低層A室單位，實用面積約2,482方呎，四房雙套連雙工人房及工人廁間隔，外望可享海景，以10.5萬港元承租，平均呎租約42元。

●太古城太湖閣低層B室，2房間隔，向西北望開揚景，實用面積約545方呎，業主一個半月前叫價約970萬元放盤，經洽詢後減價40萬元，以930萬元成交，實用呎價約17,064元。

●太古城漢宮閣中層B室單位，實用面積約為580方呎，兩房間隔以1,200萬元承接，實用呎價約為20,690元。原業主於1994年以約380萬元購入，今次交易轉手獲利約820萬元，物業升值約2.16倍。

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九龍區

●南昌站匯璽3B座低層G室，實用面積約272方呎，採開放式設計、望樓景，業主原叫租約15,000元，經議價後減價約1,200元，以約13,800元租出，實用面積呎租約51元。

●長沙灣泓景臺3期5座低層H室，實用面積約461方呎，屬兩房間隔，座向東南，望開揚街景。單位以約880萬元沽出，折合實用面積呎價約19,089元，

●長沙灣昇悅居5座高層C室，實用面積約522方呎，屬2房間隔，據悉原叫價約960萬元，業主經洽購後減7萬元，區內客以約953萬元承接，實用呎價約18,257元。

●將軍澳東港城6座高層H室，實用面積約466方呎，2房2廳間隔，座向東南，望內園景，單位開價770萬元，即日獲區內買家洽購，業主減價3萬元以767萬元成交，實用面積呎價16,459元。

●大角咀形品．星寓中低層C室，向東南望市景，1房間隔，實用面積約392方呎，開價約720萬元交吉放售約2年，議價後減價約7萬元，區內客終以約713萬元承接，實用呎價約18,189元。

●黃大仙居屋天馬苑E座高層01室，實用面積約363方呎，1房2廳間隔，座向南面，外望煙花景，單位原開價約538萬元，減價15萬元，終以約523萬元沽出，實用面積呎價約14,408元。

●啟德龍譽1A座高層C室，實用面積約245方呎，開放式間隔，座向北，以月租約12,500元放租即吸引外區客洽詢，雙方議價後以約12,000元承租，折合實用呎租約49元。

●奧運浪澄灣6座低層E室，實用面積約547方呎，採兩房間隔，外望園景及海景，議價後以約1,015萬元成交，平均實用呎價約18,556元。

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新界區

●荃灣柏傲灣2A座低層C室，實用面積約421方呎，採一房間隔，望海景，以約865萬元易主，折合實用面積呎價約20,546元。

●沙田濱景花園1座低層D室，實用面積約645方呎，3房2廳間隔，座向西北，望河景。物業放盤2個月，原叫價約1,050萬元連車位，終以約938萬元不連車位沽出，實用呎價約14,543元。

●沙田居屋愉翠苑J座中層03室，實用面積650方呎，3房2廳間隔，座向西南望開揚景觀。單位放盤5個月，原叫價約768萬元，減價約40萬後，在白居二市場以約728萬元沽出，實用面積呎價約11,200元。

●大埔太湖山莊單號屋地下單位連花園，建築面積約700方呎，3房間隔，座向南面，望樓景，連花園約200方呎，原開價約780萬元，放盤2個半月，累減72萬元，獲用家以約708萬元承接，建築面積呎價約10,114元。

●馬鞍山銀湖‧天峰7座低層F室，實用面積約564方呎，2房2廳間隔，座向西南望開揚樓景。單位放盤2星期，原開價約880萬元，減價約8萬元後獲買家以約872萬元承接，實用面積呎價約15,461元。

●大圍名城3期盛世1座高層NC室，實用面積約958方呎，4房連套房間隔，以約1,868萬元易手，實用面積呎價約19,499元。

●屯門居屋翠寧花園1座高層H室，實用面積約592呎，三房兩廳，原業主累減42萬元增加議幅，終獲區內首置客以約608萬元易手，平均實用呎價為10,270元。