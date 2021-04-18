新盤兩日錄逾50宗成交　新界洋房創項目新高

新盤承接力穩定，市場於周六、日錄逾50宗一手成交，新界洋房新盤備受追捧，個別更做出項目新高價。

●屯門瑧譽連沽兩洋房 套現逾2.44億元

●屯門御海灣II原價加推42伙 售價567萬起

新盤認購反應理想，發展商積極加推單位應市。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，為回應市場需求，屯門御海灣II剛原價加推全新價單第2號，提供42個單位。

當中包括全新推出的一房連儲物房A單位及向海兩房F單位。整批單位實用面積由299至448方呎，包括10個一房、11個一房連儲物房、21個兩房戶，折實售價由567.8萬至 855.81萬元，呎價介乎17,923至20,450元。

根據價單顯示，是次加推單位折實平均呎價為18,730元。該盤昨日(17日)首度開放現樓單位及收票，即日速錄逾400張入票登記，較首張價單推出的88伙超額認購逾3.5倍，料最快周內正式開售。據市場消息透露，截至今天(18日)晚上7時30分，項目兩日累收逾700票，以首兩批推出130個單位計，超額約4.4倍。

●西半山尚璟以招標形式推售3伙 可俯瞰維港海景

崇傑地產發展旗下西半山尚璟公布最新銷售安排，以招標形式推售3伙，分別為16樓B室、17樓B室及18樓B室，實用面積均為2,206方呎，每個單位連1個有蓋車位，不設指引價，單位由4月22日開始每日招標，直至7月21日。

負責樓盤銷售的項目經理周德輝先生表示，物業位於西半山寶珊道18號，供應罕有，由於市場對優質豪宅具需求，故推出3伙應市，是次招標出售單位可俯瞰維多利亞港海景，項目至今已售出13伙。

●尚悅·嶺頂層連天台單位 呎售2.17萬元

●西貢133 PORTOFINO以9800萬元售出洋房

項目至今已售出16伙，包括2座洋房及14個分層單位，總套現逾5.6億元。

●會地GRANDE MONACO及KOKO HILLS再錄5宗成交

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO、以及鄰近港鐵藍田站的KOKO HILLS，於周五及周末再錄5宗成交，涉額逾5,623萬港元，買家不乏專業人士，包括金融從業員、教師、醫護人員及政府公務員。

其中GRANDE MONACO第1B座32樓A單位，實用面積573方呎，以1,516.8萬元售出，呎價26,471元，買家為醫護，現居觀塘，購買單位作自住。而KOKO HILLS於周末沽出3伙，實用面積均為463平方呎，成交價介乎915.1萬至994.6萬元。

MONACO及GRANDE MONACO兩期合共累售505伙，佔可售單位逾87%，而KOKO HILLS累售103伙，合共套現78億元，反映市場對九龍東潛力具有信心。