投資移民西班牙想先熟架步？「台嬸」話有計

一年超過300日陽光明媚，氣候四季如春，每天吹着柔柔海風，品嘗地中海美食，這是西班牙東南部港口城市Alicante（阿利坎特市）典型的生活。而在這裏，約185萬港元可入手兩房物業，每月租金不用萬元，便可享受令人嚮往的寫意悠閒時光。

台灣人Emily大學畢業後，從事外貿出口和採購行業，曾在香港、上海、廈門、土耳其、意大利、西班牙等地居住。在2005年時，因獲公司外派到Alicante工作，便在此定居下來，一眨眼已15年。自稱大嬸的她開設了「西班牙地中海艾蜜莉大嬸」專頁，分享當地社會、經濟、文化、物業等領域的最新情況。

她形容這裏是西班牙其中一個觀光城市，氣候宜人，一年平均溫度在攝氏8至30度間，當地人開朗好客，飲食習慣與亞洲人有很多相似之處，同樣喜歡米飯、豬肉和海鮮，物價卻平易近人，吸引全球旅客前來度假。如在海邊購置一套別墅，享受以上一切，絕對是一件人生美事。

西班牙土地遼闊，北部靠海的城市與地中海的觀光城市，以及位處內陸的城市與鄉村地區的樓價有着較大差異，但對比香港樓價，還算是非常便宜。她引述早前數據，西班牙平均樓價每平方米1,854歐元（約1.71萬港元），即每平方呎約1,588港元，而樓價最高的是首都馬德里，平均每平方米3,122歐元（約2.88萬港元）。以她居住的Alicante為例，20萬歐元（約185萬港元）可買入兩房物業，而且物業質素、裝修檔次、物業服務均較西班牙另一著名城市巴塞隆拿優勝。

她指：「至於約120平方米（約1,291平方呎）的三房單位，樓價26萬歐元（約240萬港元）。假設敍做七成按揭，還款期30年，按息以目前歐洲銀行浮動利率1.79厘計算，每月供款約750歐元（約6,940港元）。若然選擇租樓，平均每月租金900歐元左右（約8,320港元）。」

大城市如馬德里和巴塞隆拿，同類三房單位平均租金1,600歐元左右（約1.48萬港元）。而去年西班牙整體的平均月租為每平方米11.1歐元（約102港元）。

她表示，Alicante不僅對遊客有吸引力，亦聚集了各國移民人士，來自德國、法國、英國、東歐、北歐、美洲、亞洲都有，是移民融合度極高的地方。不少人會選擇置業方式申請在這裏居留。

她分享：「辦理西班牙移民主要有兩種方式，包括非營利性居留簽證與黃金簽證。我建議可以先用非營利性居留簽證移民西班牙，待熟悉移民環境與這裏的樓價後，再購買達到總金額50萬歐元（約462萬港元）或以上的物業（可購買超過一間物業，但不包括稅項），以此轉換成黃金簽證居留，也就可以不用再坐移民監。近年已經有很多華人這樣做。」

據悉非營利性居留簽證需要證明申請人在不用工作的情況下，有足夠資金應付在西班牙居住的生活開支，要求包括每年有4萬歐元（約37萬港元）以上的非工資收入，在西班牙銀行帳戶存有一定數量的存款等，所以被視為門檻較低的移民歐洲方案。

不過她提醒，如果是經由香港的移民公司辦理移民，最好能找有信譽的公司，並能提供貼近西班牙市場價格的物業選擇。

西班牙上月消費物價指數按年升1.3%。Emily指，這裏品嘗一頓普通的商務午餐，花費約10至20歐元（約92至185港元）不等。如果晚餐是在一般的餐館，人均花費約20至25歐元（約185至231港元）。以4人家庭為例，撇除外出用餐，平均一個月花在購買食物與日常生活用品的金額，約600至800歐元（約5,550至7,400港元）。

交通方面，如果住在馬德里、巴塞隆拿等大城市，有比較方便的大眾交通工具，在交通上的花費不高，一個月預算約100至200歐元（約925至1,850港元）。

以住在Alicante為例，經濟負擔得起的家庭，通常會有私家車代步。如果只是用作上下班或是接送小孩上學放學，一個月的油費不用100歐元（約925港元）。不過在疫情前，周末假日時常會駕車到處遊玩跟旅行，油費會較多。

她補充，在這裏生活，一家四口每月電費約50歐元（約462港元），每月的水費和煤氣費各大概30歐元（約277港元）。如果房屋內所有電器用品均用電力，沒有使用煤氣，尤其冬天的電費會較高。

在Alicante讀小學和中學，公立學校免學費，只有少許雜費；半公立半私立的教會學校，每學期的學費約3,000歐元（約2.7萬港元）；國際學校或私立英語學校，學費連雜費每學期約5,000歐元（約4.6萬港元）。至於上幼稚園的費用約每月350歐元（約3,230港元）。

移民要適應新生活從不容易。Emily表示，如果移民到西班牙，首先要有心理準備會遇到語言問題。因這裏主要用西班牙語溝通，特別是年長一輩，西班牙的年輕人則或許能以英語作基本的溝通。如果到街市或到觀光客不多的酒吧或餐廳，可能會遇到溝通困難，但如果是觀光大城市，平常的語言溝通問題會少一些。因此她建議大家先學習基礎西班牙文，對之後融入當地生活有很大的幫助。

她續分享，另一項需要有心理準備的是，當地官方辦事效率較慢，跟大家在亞洲已經習慣的高效率有很大差別。「過來之後，你必須要有足夠耐心，並且轉換自己的心態，所有事都要「Take it easy！」（放輕鬆），要跟西班牙人甚至整個拉丁民族一樣，擁有從容不迫、享受人生的態度，才不會被氣死！」

就業方面，在西班牙工作的平均月薪在2019年為1,695歐元（約1.56萬港元）。其中，在馬德里工作的平均月薪有1,990歐元（約1.84萬港元）。不過，目前因為疫情，西班牙的失業率攀升，2020年第4季失業率16.13%，有超過370萬人失業。她指，如果外國移民要到西班牙找工作比較不容易，但如果能夠在西班牙開設公司，創造就業機會則會比較受歡迎。

另外，據報西班牙計劃今年秋季試行4天工作制，每周工作32小時，且薪酬不減。分析指這有助提升僱員工作效率，緩解失業問題，並可增加本地消費。反對派則認為經濟遭受疫情重創後，並非開展試驗的最佳時候，而且某些工作在減少工作時數後，不一定可提高生產率。