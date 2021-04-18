東亞中國上季投訴冠絕內地外資行

李國寶擔任執行主席的東亞銀行，在內地收到的投訴量高踞外資銀行當中榜首。

內地傳媒報道，中國銀保監會消費者權益保護局近日發布去年第四季度銀行業消費投訴情況的通報，顯示期內外資銀行接收並轉送的消費投訴總數為374件，其中，東亞銀行（中國）投訴量位列第一，短短一季就收到209宗投訴，佔外資銀行投訴個案的55.9%。

而針對東亞中國的投訴主要集中在信用卡業務和個人貸款業務，投訴量分別為184件和18件，這兩分項均位列外資銀行第一。

值得一提的是，這已經是東亞中國連續第三個季度「蟬聯」外資銀行消費投訴榜第一名。去年第二、三季，該行分別收到195宗及241宗投訴，後者「遠超第二名到第五名的總數」，亦說明東亞中國被投訴的情況愈發嚴重。

事實上，東亞的內地業務近年一再「縮表」，資產總額由2018年的2,920.4億元逐年下滑，到2020年僅得2,346.1億元；經營收入亦出現斷崖式下跌，由2019年的65.2億元，縮至去年的50.72億元，跌幅超過22%。

另一方面，其資產質素亦惹起憂慮。內媒指出，東亞中國的不良貸款率再次拐頭向上，去年9月末達到2.53%，上升0.78個百分點，更創5年來新高。

事實上，內地業務屢次拖累東亞業績，過去6年的業績公告顯示，錄得淨溢利的年份金額不夠10億元，可是過去兩年的淨虧損加超來已經超過43.68億元。東亞聯席行政總裁李民橋2月下旬於業績發布會中承認，內地經營環境無可否認非常困難

東亞去年全年業績公告提到，東亞中國去年整合分行網絡，涉及1間分行和17間支行。然而，內媒亦指出，東亞中國去年有17家分支行關閉，佔外資銀行淨關停數量的接近一半。李民橋稱，東亞未來會減少非一線城市的貸款，並會研究內地網點有否調整需要。