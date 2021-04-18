年輕人學識10招　鋪路實現財務自由

剛踏入社會的新鮮人雖然收入不多，但他們正值累積財富的黃金期，距離退休還有一段很長的時間，而且可承受風險能力高，因此應該把握時間部署投資。假如你正值這個年紀，不妨參考以下10招，令未來財務自由的路走得更平坦舒適。

1.出糧後即儲起

沒有把每月薪水一部分儲下是重大的錯誤。對年輕人來說，儲蓄常常不是他們的優先事項，大部分人都習慣先花費，至月尾時才儲起花剩的錢。不過，沒有幾個人能在月尾有剩餘的錢。

若放在銀行作活期或定期存款，利息肯定會跑輸通脹。因此，年輕人應該開設投資儲蓄戶口，在每月出糧後，立即把部分薪金存入該戶口，甚至可以設立銀行自動轉帳指令。值得留意的是，儲蓄不用太多，即使每月只儲500元，一年下來仍然可以儲到數千元。

2.訂立儲蓄目標

訂下儲蓄的目標，是為了讓自己更有動力把錢留在銀行戶口，目標可以是還清學業貸款、買樓付首期、儲錢與另一半結婚、10年內達成環遊世界的理想等。不同人生階段有不同目標，現時努力儲錢是為了將來的幸福，以免在計劃人生或生活出現變數時，會因為不夠錢而感到困擾。

若果年輕人對理財缺乏方向，也可參考一些指引，例如理財平台The Balance指出，哈佛財務管理專家Elizabeth Warren曾提出至今仍廣為大眾採用的「50、30、20儲蓄法則」，即把月薪的50%用作生活必要開支；30%用作個人開支如娛樂消遣；剩餘的20%用作儲蓄。若跟隨這個方法把每月兩成薪金儲起，壓力會相對較小。

3.不依賴信用卡

信用卡超支是時下很多年輕人的不良習慣之一，特別是社會新鮮人，在有能力賺錢後更容易揮霍無度，常用信用卡叫外賣和網購等。若年輕人沒有制訂預算的話，很容易會「先使未來錢」，導致「使凸咗」而不自知。在收到信用卡帳單時，才發現自己無能力還款，更會被信用卡公司收取利息。

信用卡的確可以帶來方便及某些購物優惠，年輕人若能妥善運用信用卡，做好每月開支預算，並定期追蹤支出去向，便可把信用卡的好處最大化。

如果年輕人自知總是克制不住「碌卡」的誘惑，那就索性不要申請信用卡，甚至考慮改為只帶現金出門。當看到錢包裏的鈔票一張一張地減少，便能有「錢是會用完的」的領悟，以警覺自己不能再花錢！

4.記得「找卡數」

沒有按時交卡數的後果，就是下個月的帳單上會多出罰款及循環利息的費用。目前銀行的逾期罰款為每期180至300元不等。這筆款項雖然說多不多，但假如你是個「大頭蝦」的話，小數怕長計，累積起來也不是一個小數目，一張信用卡一年可能會產生高達3,600元的罰款！另外，如果每個月只繳交最低還款額，剩下未繳的金額將會累積起來計算循環利息，下一個月的帳單又會再增加利息費用。

為了避免忘記還款，年輕人可選擇在收到月結單後立即繳款，或設定自動轉帳，當然最好是將消費維持在可負擔範圍內，避免每期帳單都在滾大過往的利息，最後導致債台高築。

5.設立應急基金

很多年輕人沒有積穀防饑的心態，若目前沒有發生特別事情，就不會作任何準備。然而，設立一個應急基金可以在未來出現任何問題時，有一個安全網保障自己的生活，例如遇上失業或出現意外，亦不會感到徬徨無助。

假如年輕人常常遇到需要應急的情況，便更應盡早開始儲蓄。理財專家一般建議定期儲起部分收入，直到金額足以應付6個月至一年的生活費，當真的遇上緊急情況時，便可減輕財務壓力。當然，當緊急情況過去後，年輕人應該要重新存入應急金，直至達到以上的建議金額。

6.學習財務知識

剛踏入社會時，總會希望自己能在最短時間賺取更多收入，年輕人便可能會上網搜尋令自己資產倍增的方法，簡單來說就是想要一個快速致富的捷徑。然而，網上所謂的投資理財攻略大多數是騙局，若盲目誤信便可能會作出錯誤的投資決定，因此年輕人不應相信那些聲稱是低風險高回報的投資攻略。

年輕人應該通過努力學習財務知識及實踐投資，例如看書或學懂閱讀年報，又或者直接找一個可信賴的理財顧問，才可為自己的財富增值。不過謹記，在任何時候，最關心自己財富的一定是自己。

7.盡早開始投資

大家都一定有聽過從小就要開始為退休投資，未雨綢繆。但年輕人總有拖延的心態，認為自己僅二十多歲，距離退休還有很長的時間，便疏於為未來作打算。

事實上，盡早開始投資的優勢絕對沒有被誇大，基於複息效應，短時間就可以讓年輕投資者儲多數千元甚至上萬元，因此愈早開始有紀律地定期投資，愈能發揮時間複息效果。

雖然投資在股票市場風險較持有現金為高，但持有現金很大機會跑輸通脹，要為資產保值甚至增值，便應該懂得投資。再者，年輕人可承受的風險能力較大、投資期較長，即使輸了亦有翻身的機會，故可以買入一些較進取的投資產品，例如是科技股或是新經濟交易所買賣基金(ETF)。除了每月為投資供款外，也應該為退休進行供款及投資，例如購買儲蓄保險。

8.切忌好高騖遠

年輕人容易因為資產少、薪金低而感到焦慮，所以心急之下可能會胡亂投資。若年輕人把收入的一大半都投資在股市，沒有仔細估算開支，萬一有突發情況，便可能要在股市下跌的時候在低位賣出股票，到時候只會得不償失。

另外，有些年輕人過於心急想要擴大自己的資產，在沒有做足功課的情況下，本着大無畏的精神，匆忙地入市，每天流連股票市場，運氣好的時候確有斬獲，但運氣差的時候又會賠了一堆，長遠下來根本無法擴大資產。

年輕人投資應該要小心為上，切忌好高騖遠，妄想一夜致富。在收入有限的前提下，年輕人應該先確保本金的安全，而不是只顧及回報率，忽略了伴隨而來可能較高的風險與波動，否則最後可能只會賠上本金。

9.買保險作後盾

一些社會新鮮人恃着自己青春無敵，以為自己身體不會出現大問題。然而天有不測之風雲，買一份適合自己的保險，其實是人生風險管理的必要措施。不過亦須留意，買保險要量力而為，買太多或太少都會讓保險的效益大打折扣。

理財規劃除了積極投資，為自己的財富增值外，亦要提供保障，而保險就是人生中最堅實的後盾，讓自己在積極創造財富時無後顧之憂。因此，年輕人可以先從基本的保險着手，例如人壽、醫療，和意外保險等。當踏入中年才開始進行更進一步的退休規劃，如購買即期年金。在有一筆財富後，便可以依自己的需求購買其他保險種類。

10.削不必要開支

不少年輕人嫌煮飯太麻煩，便貪圖方便叫外賣，尤其在疫情下更不願落街買餸。不過，透過外賣平台叫外賣，所產生的運費可能會令每月的飲食開支大增兩至三成。因此，年輕人應該減少叫外賣的次數，多留在家煮飯，節省下來的錢便可釋放更多的流動現金。

另外，有些年輕人喜歡訂閱不同的付費平台並成為會員，但當中有很多都不是他們常用的，甚至已經荒廢了戶口。然而，由於在申請戶口時已經綁定了信用卡，故每月都被付費平台收取固定會費。

以上的例子都只是不必要開支的冰山一角，數目雖然不大，但累積下來也是一筆龐大的開支。若果年輕人有必要使用付費平台，也應只保留使用最多的平台，而非同時為不同的平台付費。