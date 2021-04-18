美企業績強勁支持美股　通脹侵蝕毛利惹關注

美股上周表現強勢，道指和標指再創收市新高，三大指數全周均漲逾1%，當中道指連升4周，部分受惠於企業業績強勁。據Refinitiv資料，已公布業績的企業中，逾84%盈利好過預期。業績繼續是本周重點，市場關注通脹壓力等因素，會否影響企業邊際利潤(毛利)。

目前而言，標指成分企業首季盈利較去年同期疫情剛爆發時大增30.2%，勢是2010年第三季以來最勁。上周大型銀行公布盈利好過預期，本周即將公布業績的企業包括Netflix、國際商業機器(IBM)和強生等。

加拿大皇家銀行(RBC)美股策略主管Lori Calvasina表示，她將觀察大宗商品漲價、供應鏈問題及其他成本因素，會否對企業邊際利潤構成壓力，而這些因素對金融業的影響不大，較受影響的是工業、原材料和消費品公司，亦關注企業會否談及稅率問題。

事實上，油價今年以來漲近30%，推高燃料成本，木材期貨創出新高，期銅價格今年來亦漲近17%。

Bleakley Advisory投資總監Peter Boockvar亦稱，將留意企業邊際利潤狀況，相信有些企業會因為成本上升而受壓，有些則有能力將成本轉嫁。他又稱會觀察晶片短缺的影響，會否反映在科技企業的業績之上，晶片荒已導致車廠受創，需要減少生產。

另一個值得關注的市場是債市，儘管美國經濟數據持續強勁，但美債首季遭遇拋售後，近期需求回升。與債價走勢背馳的10年期美債孳息上周四跌至略高於1.5厘，全周跌幅為去年8月以來最大，令淡友大為意外，因為債息數周前仍有邁向兩厘之勢。債息回落部分反映聯儲局無意收緊貨幣政策，但部分市場人士認為債息長遠仍趨升。