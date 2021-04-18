巨人回歸！亞馬遜獲唱好股價3年勁升70%

科技股近期重拾人氣，網購巨人亞馬遜更獲券商富瑞分析員蒂爾唱好，股價可望3年後達到5,700美元，意味較上周五收市有近70%上漲空間，且公司市值將升至近3萬億美元，更獲大讚為「可買入並永久抱持的股票」。

蒂爾認為，亞馬遜未來幾季恐面臨挑戰，因為一年前疫情推動的電商業務顯著增長造成較高的基數。這亦導致亞馬遜股價今年以來升4.4%，跑輸同期漲逾11%的標指。

不過，長遠而言，他力撐亞馬遜前景，因為愈來愈多企業將運算工作移轉至雲端，而亞馬遜的雲端業務AWS的價值，3年後可望增長至1.2萬億美元。

除雲端業務外，蒂爾認為亞馬遜廣告業務潛力亦非凡，3年後價值可望超過6,000億美元，令亞馬遜成為全球第三大廣告銷售商。他指出，亞馬遜之所以能成為廣告巨頭，是因為大部分產品搜索始於亞馬遜，消費者造訪亞馬遜網站或在搜尋欄上輸入關鍵字，吸引那些即使沒有在亞馬遜平台上銷售物品的企業，也向其投放廣告，例如旅遊服務公司和車廠。

至於亞馬遜的核心零售業務，蒂爾估計3年後價值上望1萬億美元，相信漫長的疫情已讓消費者更習慣依賴電商。

報告總結指，雖然亞馬遜面臨一些爭議，包括與其他科技巨擘一樣面臨更嚴格的監管等，但亞馬遜是一家罕見的公司，經營着3個巨大且與眾不同的業務，每個業務都處於發展初期，長遠前景毋庸置疑。

Guggenheim分析員Robert Drbul早前的報告亦唱好亞馬遜的雲端和零售業務前景等，給予4,000美元目標價。