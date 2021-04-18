虛銀疫下現營運漏洞　撼動傳統銀行需轉陣

疫情大流行變相催谷傳統銀行的數碼轉型步伐，虛擬銀行的營運漏洞同時無所遁形！國際評級機構標普表示，亞太區經濟前景持續疲弱、資產質素壓力驟增，對區內虛銀帶來極沉重打擊，若要繼續於市場「存活」，必須轉變策略或透過合併重組。專家表示，8間香港虛銀面世後未見撼動傳統銀行業，反之中小型港銀與虛銀有潛在合作空間。

市場原預期傳統與虛擬銀行之間需打一場數碼硬仗。然而，標普發表報告稱，虛銀的成熟程度相對較低，疫情直接衝擊虛銀的商業運作模式，更形容此百年一遇的健康危機令銀行間的數碼競爭「重新設置」，不少新進入市場的虛銀正陷入「脆弱時刻」，而傳統銀行普遍彈藥較充足，因應疫情爆發已瞄準數碼銀行服務，並投放龐大資源，變相更勝一籌。

疫情令虛銀商業模式暴露漏洞，該機構認為，不少虛銀需要調整戰略，甚或需尋找更強大的夥伴合併以求存，否則亞太區部分虛銀將無法再持續營運。尤其虛銀的市場份額較小，業務較為單一，往往需要以高息作招徠吸納存款，而貸款業務則偏向較小型及欠成熟。

羅兵咸永道風險及控制服務合夥人吳冠豪表示，虛擬銀行現階段仍屬投資期，幾乎全部處於虧損狀態，惟不少香港虛銀有信心在3至4年達到收支平衡，其所接觸的虛銀中，部分可符合收支平衡計劃。

至於市場估計虛銀之間將出現合併情況，否則或被淘汰，他表示，不少香港虛銀母公司實力雄厚，暫時未見有此趨勢。儘管虛銀出台前惹傳統銀行憂慮，惟其後發現兩者客戶群不算過於重疊，加上虛銀規模較小，不見有傳統銀行因虛銀的出台而流失客戶，認為虛銀對傳統銀行尚未構成威脅。

然而，亞太地區的虛銀尚未經歷一個完整的信貸周期，尤其銀行過於着重以高息存款吸客，倘若高息不再，實難相信客人會繼續將資金存入虛銀。同一時間，傳統銀行發力追趕，於疫情下加速籌建在線客戶服務中心、力谷遙距開戶服務、大減分行面積以將資源轉投技術層面等，補足傳統銀行的不足。

吳冠豪認為，不少外國初創企業有技術輸入的需求，觀乎香港虛擬銀行發展較成熟，反而本港中小型銀行的科技實力相對薄弱，虛銀和傳統銀行在技術輸入方面或有合作空間，至於是兩間銀行直接合作，還是透過虛銀背後的科技公司或技術平台，他相信後者機會較大。

近期香港虛銀頻頻減存款息，他稱，主要由於過去一段時間市場資金充裕，早前推出的高息優惠已吸納一定規模存款，而銀行利息收入的產品又未能在短期內出台，「部分虛銀便不敢吸納太多資金，以免散不出去」。他料個人貸款、中小企貸款及擴展非利息收入渠道，例如財富管理、保險業務等，均是發展趨勢。