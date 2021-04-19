渣打擲兩億擴數碼財富管理

低息環境下銀行轉陣拓展財富管理業務，渣打銀行(香港)個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，資金持續流入相關業務，該行數碼財富管理收入按年增加一倍，遂制定涉資兩億元的3年投資計劃，冀進一步發展分行網絡及轉型，預期今年增聘約400名員工，大部分為前線崗位。

王氏指，該行首季開局良好，富裕客戶的資產管理規模(AUM)按年錄得雙位數增長。在目前的低利率環境中，客戶財富管理的需求強勁，流入財富管理的資金為去年平均水平的兩倍。該行早前在港開設首間渣打優先私人理財中心，她透露，今年有意再增設一間，至於一般分行數目則會維持約70間。

疫情增加市民數碼化需求，該行分行現金交易量下降30%，惟她稱，客戶仍需要客戶經理的協助處理較複雜業務。該行逾三分之二客戶是以混合模式參與銀行服務，即數碼渠道及實體分行兩者兼用，冀於下半年試行綠色分行，在提供數碼工具進行無紙化交易及開戶等服務之餘，亦設有數碼大使及投資專家即場協助，試行初期預計先推出3間。

該行過去3年在數碼方面已投資逾10億元，今年會再加大投資，包括將手機銀行遷移到雲端，並提供個人化建議等功能。除此之外，王麗珠透露，目前個人銀行及財富業務正籌建新合作模式，預告今季卡類服務將率先登場。

今年1月該行推出針對年輕市場的「Smart卡」，她表示，推出以來反應良好，新卡申請量增加50%，其中七成客戶年齡低於40歲，約五成交易經網上進行。