東方日報B1：美股頻破頂　惟「咆哮」乏力

疫苗接種範圍擴大與天價財政刺激，激發市場對經濟前景的樂觀情緒，被喊貴好一段時間美股氣勢如虹，迭創新高，華爾街開始將現狀與史稱「咆哮的1920年代」(Roaring Twenties)的上世紀20年代美股大牛市作類比，尤其注視大市幾年內倍漲的戲碼能否重演。包括諾貝爾經濟學獎得主席勒在內的專家都認為雷同之處不少，但亦有分析提醒由於經濟前景不及當年，因此不宜太過樂觀。

所謂「咆哮的1920年代」起源於美國1920至1921年間、剛好100年前的經濟蕭條，原因包括第一次世界大戰所帶來的工業需求隨着和約的簽訂而消散，經濟需要調整，還有西班牙流感反覆肆虐全球。這場1918年爆發的疫情在去年新冠肺炎來襲之初也曾被外界拿來類比。

不過，其後由於工業生產力急速擴張，以及息口被人為壓低，不但推動美國經濟高歌猛進，更令愈來愈多的美國人蜂擁入市，大市於1925至1928年間暴漲兩倍(現時美股還未到2016年下旬前總統特朗普當選時的兩倍)，市場上質疑股市「升過龍」的意見在1929年下旬來臨之前屢被「打臉」。而這一幕幕，又恰好可以投射到現時被憧憬顛覆產業發展的科技股飆升、被美國前財長薩默斯批評為「不負責任」的拜登政府財政刺激。

2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒也專文探討美股進入第二個「咆哮的1920年代」，指1919年9月起10年內，現時美股基準指數標普500指數的前身「標普綜合指數」，連同股息及通脹影響累漲6倍，每年平均回報高達20%，反觀截至2021年3月為止的10年期間的標指年均回報只有12%。

然而，迎接着「咆哮年代」的正正就是1929年10月的大冧市，以及1930年代大蕭條，這場經濟災難更是第二次世界大戰的遠因。席勒特別描繪當時的大眾心理，尤其是直到冧市前一年市場上仍充斥着「銀行系統健全」、「賺大錢」、「物價穩定」和「消費與工業生產擴張」等字眼，冧市前不久才對股市估值太貴恍然大悟。

被稱為「鱷王」的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧指出，這起源於1928年美國聯儲局開始收緊貨幣政策，息口從2月的1.5厘加到至7月的5厘，務求遏止投機性質的融資，翌年再加一厘，結果是短債債息逐漸升近甚至超越長債債息，資金逐漸由股票等持有期較長的風險資產，湧向現金，而且跌市的負財富效應逐漸衝擊金融市場和實體經濟。

聯儲局主席鮑威爾近日不斷「放鴿」，究竟是否像當年冧市前的「火上加油」仍有待觀察。席勒認為，以現時美國政府及聯儲局對付經濟衰退的手腕比起前人「老練」得多，沒有特別理據去預期一場慘烈程度堪比1929年冧市的股災，但也對市場信心可能有朝一日衰弱達到一個失控的地步、觸發股市大跌不感到奇怪。

晨星首席美國市場策略師Dave Sekera接受本報訪問時表示，按照疫苗接種進度，預期美國今年夏季就能實現「群體免疫」，經濟將會重回正軌，這無疑會連同華府的財政刺激一同帶來強勁的經濟反彈，預期強勢能持續到2022年，建議投資者伺機以低於該行公允值的水平吸納具備廣闊護城河、即遠競爭力強的企業。

至於被晨星評為股價過高的股份包括電動車生產商特斯拉(Tesla)、Visa、蘋果公司(Apple Inc.)、寶潔(P&G)、華特迪士尼及英偉達(Nvidia)。

儘管相信投機狂潮僅限於個別證券，沒有蔓延至整個市場，他認為，「咆哮的1920年代」不會重演，理由是當前的技術進步不至於像當年般對經濟帶來翻天覆地的革新，近年一直疲弱的美國經濟生產力增長，難以回復一個世紀前的速度，而且疫情抑壓的需求也遠遠低於一戰期間，因此美國經濟動力將於2023年左右回復至疫情的正常水平，而不是像當年長期擴張。