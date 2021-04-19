道指期貨跌百點　比特幣挫至5.6萬美元

●美匯指數企91.6；港匯跌至7.7715；離岸人民幣(CNH)報6.5280；美元兌日圓處108.7；歐元弱見1.1972，英鎊企1.3825。金價報1,777美元。布油跌至66.25美元，紐油報63.19美元。比特幣挫至5.62萬美元水平。道指期貨偏軟。

●深受散戶歡迎的美國交易平台Robinhood上周五表示，受到突然龐大的交易量影響，旗下虛擬貨幣交易平台出現重大故障。

●美國總統拜登表示，美國將與日本在「一系列領域上進行合作」，包括5G、供應鏈、晶片和人工智能(AI)技術。

-台積電警告，貿易局勢緊張或破壞其晶片設備供應。

●港股ADR指數上周五收報29,019點，升50點或0.17%。

●即月恒生指數夜期上周五收報29,037點，升57點，高水67點，成交10,517張。

●紐約5月期油上周五收報每桶63.13美元，跌33美仙或0.52%；布蘭特6月期油收報每桶66.77美元，跌17美仙或0.25%。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,780.2美元，升0.8%，全周計累升約2%，並創自2月底以來高位。

●有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧表示，比特幣已經證明了自己是具有估算價值的貨幣。

●推數碼人民幣冇時間表，人民銀行前行長周小川指只為方便大眾支付。

●紫荊香港及信德入主鳳凰衛視，劉長樂近乎沽清持股。

●高盛削澳門賭收預測，料今年較2019低43%。