9萬劏房戶5年內全部上樓？住宅樓價租金勢下跌

最近香港樓市暢旺是不爭的事實，雖然與本欄睇淡樓價的預測相反，但亦不會文過飾非。惟過去3個月的港樓虛火，在港府決意大量增加住宅供應，以及香港經濟不景和國際金融中心地位動搖面前，只屬螢蟲之光，豈可與日月爭輝？香港樓市即將風雲變色，不想「孭」住巨債捱世界，欲借盡高成數按揭的上車人士，要諗清楚。

近來，鋪天蓋地的睇好樓市資訊及聲音充斥市場，例如某名人買樓、某新盤做價創新高，及某地區交投量重返高位等，令許多人對樓價不利因素視而不見，亦使許多急於買樓的人不明就裏「落疊」。然而揭開這層睇好樓價的面紗後，內裏有何乾坤？

除了以往分析過的經濟、人口結構及移民等不利因素，近期最受關注是未來住屋供應大增。首先，上月初政府公布根據《收回土地條例》和《道路(工程、使用及補償)條例》，收回元朗錦田南地皮用於發展公營房屋。所涉私人土地108幅，面積約12.3公頃，料提供約8,100個住宅，而首批公營房屋住戶可於2026至2027年入伙。當局稱會妥善處理補償及安置事宜。由此可見，港府對收回私人土地發展公營房屋已不再拖拉，見微知著，日後再運用《收回土地條例》應該更駕輕就熟。

此外，上周三(14日)，立法會財務委員會曾召開特別會議討論房屋政策，運房局局長陳帆於會內坦言，已更新一手樓空置相關數據，待掌握實際現況發展後，不排除重提空置稅。以往地產商基於低息環境，丟空新盤貨尾的成本甚低，持貨力強，惟未來空置稅定立後，持貨成本及壓力大增，屆時就有誘因將仍然空置的單位出售以減少損失。

另外，早前有新興政治團體的內部傳閱刊物流出，當中一篇文章直指香港房屋問題嚴峻，增加貧富差距，已經去到威脅國家安全的地步，更指如果由中央出面，香港可在5年內為劏房戶提供寬敞居所。而運房局於去年12月中發表《長遠房屋策略》2020周年報告，料香港多達12.2萬戶的居住環境欠佳，約73%為「劏房」戶，達8.9萬戶。

上述種種迹象都見港府即將大增公營住宅，以往由市場主導樓宇價格的模式，將逐步走向行政主導模式，樓價再無大升機會，杜絕炒樓致富的途徑後，將資金引入金融市場、實體經濟，對整體經濟及社會的利益將遠高於炒賣樓宇。

以往香港所謂的地小人多、住屋供應不足問題，在港府主導下將會成為過去。況且，目前住宅租金因為經濟不景而持續向下，已由兩年前的高位下跌約13%，現時根本就無急於上車的迫切性。若然現階段勉強借盡8成、9成按揭買入納米樓，日後轉售空間有限，與其傾盡所有去買低價值住宅，不如再等一等，反正租金仍在下跌，時間站在持有現金的人手中。

東網產經專欄作者 林南冧