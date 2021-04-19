潘梓生：需求前景獲確認　銅價有望重拾升勢

銅價在上周三時重展升勢，並在上周四當天上升近3%，創下近一個月最大的升幅。銅價在2月底時每磅曾見逾4.3美元，及後一度大幅回落並持續於4至4.2美元之間整固。價格突然轉強相信是由高盛發表的報告推動，高盛指出銅價有望於未來4年上升逾六成，即2025年美國精銅價格將由現時約4.2美元上升至6.5美元。

報告認為新能源及電動車的需求將繼續帶動需求大幅上升，更預期銅價將於未來幾年出現嚴重的供不應求。加上銅產能缺乏彈性，因此供應短缺的環境將繼續帶動銅價往上。因此，報告認為銅價將於年內升抵5美元，並有望於2025年升至6.5美元。除此以外，市場正在關注秘魯總統大選後，新總統可能對銅產能作出限制，也有機會令銅價基本面有所支持。

銅價早前大幅上升過後，交易所庫存已從低位回升，同時LME現貨高水的狀況已經消失，短期供應緊張已明顯得到紓緩。不過，銅需求前景得到確認下，技術走勢同樣呈現利好，價格成功突破過去逾個半月的整固區間，整固區間的量度升幅可至4.4美元，即價格上有望挑戰2月尾約4.37美元的高位。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生