港股倒升　汽車股炒上　美團彈3%

港股早段跌過百點後拗腰，恒生指數倒升近300點，高見29,259點。國企指數升80點；科技指數升130點，主板成交450億港元。

汽車股全線炒上，成大市焦點。吉利汽車推出新純電動車極氪帶來憧憬，股價連升第5日，暫飆逾6%，是表現最佳藍籌。另外，比亞迪股份升3.7%；長城汽車升7.1%；北京汽車升5.6%；東風集團及廣汽集團升3.3%及2.6%；五菱汽車飆逾19%。

大型科網股個別發展，美團倒升近3%撐市；小米集團升1.8%；快手升1.2%；騰訊升1.1%。阿里巴巴續跌1.1%；京東集團亦跌0.5%。攜程集團首日掛牌，暫報276元，較定價高近3%。

【09:20】港股偏軟 科網股領跌 吉汽續彈

港股輕微低開後跌幅擴大，恒生指數跌逾130點，至28,800點水平；國企指數跌80點，失守11,000點關；科技指數跌70點，至8,160點水平。

內地監管風暴持續，大型科網股繼續捱沽。阿里巴巴跌1.7%；騰訊跌1.2%；小米集團跌1.1%；美團跌1%。另外，京東集團跌2%；快手跌1.5%。

其他藍籌股個別發展，吉利汽車再彈3%表現最佳。滙豐控股升1%撐市；香港交易所升0.2%。友邦保險、中國移動及建設銀行偏軟，跌幅介乎0.2%至0.3%。

內需股跑輸，申洲國際跌3%，是表現最差藍籌；安踏體育跌1.4%；海底撈跌1.4%；萬洲國際及蒙牛乳業跌0.9%及0.5%。