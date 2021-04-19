李偉傑：港股市底偏強　吼五一假期相關股

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期在50天至100天線上落，觀乎近期市況偏強，就算內地34家科企須輪流整改、車企以至保險企業有整頓，對大市影響亦不算太大。他認為，市場現正觀望中美兩國關係如何，倘若轉好對港股料影響正面，恒指支持位在28,100點至28,200點。他又提到，五一假期臨近，資金或部署炒旅遊、航空等消費零售板塊。