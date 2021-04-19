李偉傑：港股市底偏強 吼五一假期相關股
2021年04月19日 10:02
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股近期在50天至100天線上落，觀乎近期市況偏強，就算內地34家科企須輪流整改、車企以至保險企業有整頓，對大市影響亦不算太大。他認為，市場現正觀望中美兩國關係如何，倘若轉好對港股料影響正面，恒指支持位在28,100點至28,200點。他又提到，五一假期臨近，資金或部署炒旅遊、航空等消費零售板塊。
國際金價做好，紐約期金升至7周高位， 紐約期金上周五收市升0.8%，每安士報1780.2美元。另外，紫金礦業(02899)截至今年3月首季盈利按年增長1.41倍。他指出，紫金不僅受惠金價向上，銅價上升對其亦帶來正面影響，建議可在10.5元至10.8元區間作中線部署，博上升空間仍存在。
內地線上旅遊平台攜程(09961)今日掛牌，他指集團現時來港第二上市屬較佳時機，因五一假期臨近，料可受惠5日長假效應，加上內地疫情受控，料有助提振當地旅遊，建議散戶可部署在五一假期前食胡。
官方批評，音樂App(應用程式)誘導重複消費，並點名網易(09999)旗下網易雲音樂、騰訊音樂旗下QQ音樂、酷狗音樂等。他分析，消息對一眾企業短期股價有壓力，惟長遠而言，整頓後可被視為政策風險消除憂慮。