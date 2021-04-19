全球超額儲蓄料逾42萬億元　疫後市民消費勢增加...

新冠肺炎自去年初陸續於全球爆發以來，各國先後實施多次封城封國的對策，以控制疫情擴散。據信貸評級機構穆迪報告估計，全球消費者已累積5.4萬億美元(約42.12萬億港元)的超額存款，為全球家庭由疫情爆發到今年首季所累積的超額儲蓄，此數據是與2019年的消費模式相比而得出，且相當於全球國內生產總值(GDP)逾6%。

面對各國積極推行疫苗接種，消費者信心大幅上升。美國經濟研究聯合會(Conference Board)的全球消費者信心指數在上季創歷史新高，為2005年有紀錄以來最高，全球所有地區的消費信心都大幅上升。

據經濟合作暨發展組織(OECD)指出，許多先進經濟體的家庭儲蓄率在2020年大幅提高，許多國家的銀行存款也迅速增加。

穆迪首席經濟學家尚迪稱，市場在疫症期間需求受壓抑，加上儲蓄積聚，料將帶動全球消費支出大幅增加。他表示，已開發經濟體的超額儲蓄金額最高，尤其北美及歐洲，這兩地實施大範圍的封鎖措施，且政府支出非常高。

穆迪估計，若消費者花用約1/3的額外積蓄，有望今、明兩年帶動全球GDP增長2個百分點。

市場普遍對後疫情時代，市民將作出報復式消費的行為感到樂觀。