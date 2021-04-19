皇冠獲橡樹資本融資承諾　向帕克回購集團股權

澳洲皇冠度假集團表示，收到橡樹資本(Oaktree Capital)提出的初步建議，可向集團提供高達30億澳元(約180億港元)的融資承諾，助皇冠向大股東帕克(James Packer)旗下CPH回購最多37%的公司股權。而所有回購建議都需要得到皇冠小股東批准。

皇冠此前因涉嫌洗黑錢等，失去悉尼賭場牌照。黑石集團(Blackstone Group)上月提出以80億澳元(約逾481億港元)收購皇冠度假集團。然而，皇冠上周二(13日)表示，無法保證交易一定會發生，前提是皇冠的賭場執照不會被監管機構吊銷。

皇冠指出，如果維多利亞省及西澳州任何一地的皇家委員會專員，和任何其他監管單位的人員建議取消或暫停皇冠的賭場執照，都可能成為黑石退出交易的理由。

事實上，帕克要出售皇冠股權要通過重重關卡，除了要獲得小股東們的同意之外，新買家如要持有澳洲賭牌，亦需獲當地監管當局的誠信調查，今年內都未必能夠完成。況且，皇冠近年涉及多項醜聞，早於2016年，有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱疊碼仔或涉嫌販毒。因此，由皇冠回購帕克的持股，可能是更容易的「洗底」方法。