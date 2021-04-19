告別倫敦！德銀擬將新興市場匯率定價引擎遷至新加坡

外電報道，隨着亞洲交易激增及人民幣的重要性日益提高，德意志銀行將在新加坡建立一個新興市場全球匯率定價引擎，以取代於倫敦的。

德銀亞洲區固定收益和匯率業務主管David Lynne稱，將於新加坡配備全新、且計算能力更強的硬件，將幫助銀行在執行亞洲地區指令時，可縮短幾秒的關鍵時間。此舉有利新加坡努力維持相對於主要競爭對手香港的領先優勢，並在人民幣交易領域爭奪更大的市佔率。Lynne補充，在向本地亞洲外匯市場傳導外匯定價方面，新加坡比東京更快，反映新加坡也有速度方面的優勢。

國際清算銀行(BIS)在2019年的最新3年報告顯示，在每日交易規模6.6萬億美元的外匯市場，新加坡位居全球第3，排名僅次於英國及美國。過去幾年，新加坡金管局一直鼓勵銀行建立系統，以消除因交易途經倫敦或東京而造成的滯後。新加坡金管局並一直推動提升其離岸人民幣交易市場的地位。

Lynne又表示，德銀已看到客戶對於將交易結算貨幣兌換成人民幣的需求，尤其是中國客戶，故該行正提高境內人民幣交易的算法能力。