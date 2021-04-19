【高盛推介】汽車股急升 吉汽比亞迪輪證攻略
2021年04月19日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車上周五(16日)升約7.1%，周一(19日)早段繼續發力上升，高開約1.4%後升幅擴大，高見23.35港元，突破近1個月高位，為連續第4日上升，累計至今升逾19%。
有券商指吉汽上周發布的新汽車品牌「極氪」，其首款量產車「ZEEKR 001」，料最初的月銷量將介乎4,000至5,000輛，及至2022元年第二季銷量可達1萬至1.2萬輛。該行維持吉汽「買入」投資評級，目標價51.3元。
比亞迪上周五升約0.7%，周一早段亦發力繼續上升，低開約0.1%後隨即反彈，並突破180元水平，高見184.6元，突破近1個月高位。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署吉汽好倉，當中認購證於上周5個交易日共錄得約1,140萬元資金流入。牛證則於同期皆獲資金流入，並見上周五流入的資金主要分布在17至17.5元、18.5至19元、19.5至20元收回區域的產品。淡倉方面，則見上周五獲資金轉向流入，及見流入熊證的資金集中在25元以上收回價的產品。
比亞迪方面，可見認購證於上周五獲資金轉向，錄得約100萬元資金流入。而牛證則於上周二(13日)至上周五皆獲資金流入。
投資者如看好吉汽，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價26至28元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的購證(24535)。貼價選擇可留意價外幅度約7%，年期約2個月的購證(12725)。牛證方面可留意屬貼牛的牛證(57753)。
吉利購證24535，行使價26.85元，2021年6月24日到期，實際槓桿7.4倍，行使價26至28元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
吉利購證12725，行使價24.55元，2021年6月25日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。
吉利牛證57753，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率4.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
吉汽沽證20222，行使價17.48元，2021年9月23日到期，實際槓桿4.6倍，價外、長年期、低街貨。
吉汽熊證54124，收回價25元，行使價25.5元，換股比率50，槓桿比率9.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價200至220元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的比亞迪購證(11071)。貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約2個月的購證(12779)。牛證方面可留意屬近牛的牛證(61682)。
比亞迪購證11071，行使價216.08元，2021年6月23日到期，實際槓桿6.9倍，使價200至220元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
比亞迪購證12779，行使價195.1元，2021年6月25日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。
比亞迪牛證61682，收回價160元，行使價156元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比亞迪沽證20218，行使價149.9元，2021年9月21日到期，實際槓桿3.7倍，價外、長年期、低街貨。
比亞迪熊證54132，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，近16.9元收回距離熊證。
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