調查：54%香港餐廳首季溢利跌　45%冀政府進一步津貼

送餐企業戶戶送(Deliveroo)公布2021年第一季「餐廳信心指數」調查結果，發現香港餐廳即使持續面臨堂食限制、營業時間縮短等挑戰，但仍對行業前景感到樂觀。受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為5.8分(滿分為10分)，與2020年第四季持平。

調查顯示，41%受訪餐廳於2021年第一季的收入有所增長，而2020年第四季僅有33%受訪餐廳錄得半年度收入增幅，比例上升8個百分點。此外，42%餐廳夥伴表示收入減少，較去年第四季的52%下降了10%。同時，60%受訪餐廳表示外賣業務有見增長或與上一季相若，外賣收入維持穩定。

然而，由於農曆新年期間實施兩人一枱、晚上6時後禁止堂食等社交距離措施，餐廳的堂食收入大幅下跌。即使無法外出賀年，港人選擇訂購盆菜、燒肉等應節菜式回家享用，故餐廳的堂食生意雖然下滑，同期的外賣業務卻增長43%。

另外，82%受訪餐廳並無計劃於第二季裁員或要求員工放無薪假。1月初有29%受訪餐廳表示有意裁員，但只有23%付諸行動，裁員的餐廳比例下降了6%。

雖然裁員情況減少，但57%受訪餐廳反映人工成本上漲，表示營運成本增加的亦有59%，較3個月前的46.3%增加13%。46%受訪餐廳表示第一季溢利持平或增加；54%則錄得跌幅，但比例仍較上一次調查下降逾17%。根據第一季在營運和人力資源方面的趨勢，如食肆需要更多人手，53%受訪餐廳傾向僱用兼職和臨時員工，而非全職僱員(23%)。

由於政府於農曆新年後放寬社交距離措施，許多受訪餐廳都於第一季後期出現業務回升的迹象，57%表示堂食生意錄得增長。然而，仍有22%受訪餐廳表示生意未見起色，45%希望政府提供一筆過津貼來進一步支援餐飲業，而20%則期望獲得租金寬減，19%支持推出僱員工資補貼計劃。

隨着本地確診個案減少，調查發現34%受訪餐廳對行業前景重拾信心，給出正面回應的餐廳比例較上一次調查多出14%。

「餐廳信心指數」於2019年秋季推出，是香港首個向餐廳夥伴進行的調查，旨在揭示本地的餐飲趨勢及食肆東主所面對的困難。於3月30日至4月13日期間，近500間餐廳參與本季的調查。