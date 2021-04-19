【產經直播】阿里巴巴、騰訊仍有隱憂？
2021年04月19日 11:25
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傳内地監管機構要求馬雲退股阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團，雖然螞蟻集團否認消息，但阿里巴巴周一(19日)仍要捱沽，股份仍未脫險？
新經濟股一波未平一波又起，繼早前被要求撰寫《依法合規經營承諾書》，現在官媒又發聲指騰訊(00700)、網易(09999)旗下的音樂應用程式誘導重覆消費。騰訊周一先跌後反彈，創下10日高，重上640元關口，股價可以再上多高？
上周五(16日)訪澳門人次創新冠疫情以來的單日新高，加上澳門旅遊局指，五一黃金周的酒店預訂率有四至五成。濠賭股短期仲有消息炒？邊隻Call輪條款先適合？
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