陳偉明：港股上升空間有限

聯儲局主席鮑威爾強調通脹僅屬暫時性，並且有意在未來一段時間繼續維持寬鬆貨幣政策，美國債息隨即回落，加上美匯指數反覆向下支持美股持續破頂。外圍股市做好限制港股跌幅，加上中國經濟數據強勁，帶動港股上周五(16日)一度升穿29,000關口。

然而，內地經濟向好，市場開始擔心人行收水，加上中資科網企業監管問題繼續困擾大市，拖累中港股市近期持續跑輸美國股市。市場普遍預期港股短期繼續在50至100天線，大約28,300至29,200內反覆上落。

值得留意的是，土耳其央行宣布月底開始禁止加密貨幣進行支付，市場亦傳出美國財政部將起訴多間金融機構涉嫌透過加密貨幣洗錢拖累加密貨幣價格暴跌。由於市場有不少資金是在加密貨幣贏錢之後轉投股票市場，如果未來加密貨幣續瀉，小心會拖累環球股票市場表現。

總括來說，港股缺乏明確的方向，在缺乏利好消息下估計上升空間有限，而期指上方重要阻力是3月18日高位29,596點，筆者傾向在期指50天線附近，大約29,200點小注Long Put恒指4月恒指價外600點恒指期權。

如果期指陽燭收市升穿29,596點，筆者有機會睇錯市，淡倉而止蝕，並且要隨時準備反手高追Long Call。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明