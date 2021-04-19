周樂樂：市場憂慮收水　關注有業績支撐的核心企業

過去一周，市場縮量走弱，於調整區間下限附近運行。滬深兩市中僅科創50收漲，創業板持平，其他主要指數均下跌，其中，上證50跌幅最大為1.88%。申万一級行業中，12個漲16個跌，表現最強的三個行業是汽車、採掘、食品飲料，最弱的三個行業是休閒服務、銀行、公用事業。數據上看，市場結構性行情明顯，其中，資金偏好汽車、食品飲料等熱門行業，以及漲價預期高的原材料行業；而之前熱炒因碳中和概念炒起來的公用事業出現轉弱，金融股因3月金融數據見頂回落而做走弱。

市場消息來看，市場炒作的主要邏輯在貨幣政策收緊預期加劇。隨着歐洲、美國、中國等國家的中長期國債收益率上升，儘管短期利率維持低位，但是在經濟復甦與通脹預期升溫的背景下，市場對央行貨幣政策收緊所帶來的衝擊的憂慮開始加劇。美聯儲官員一周內連續三次提及縮減QE與加息，同時，有媒體報道縮減QE的指標是疫苗接種率75%以上，美林預測今年8月可能實現。美聯儲與美國投行談論貨幣政策，表明美聯儲真的準備縮減QE與加息。最令市場憂慮的是美元回流美國對新興市場金融市場影響。美聯儲能縮減QE背後的理由是經過兩輪的財政刺激後，美國3月零售、就業等數據都出現超預期的改善，美聯儲的通脹目標也實現了。預計充裕流動性抬升估值的邏輯將減弱，企業業績推動股價上漲的邏輯將為主要因素。

另外，中國為了應對美元回流帶來衝擊，已經部署了一系列防輸入型通脹、防資產泡沫等措施，3月份社融、M2等金融數據差於預期，顯示國內金融周期的拐點出現。儘管金融高層一直強調貨幣政策不會急轉彎，短期利率並沒有上升，但債券價格下跌與收益率上漲，市場已經在反映貨幣政策收緊預期。同時，國家強調允許地方融資平台破產清算、中國華融債券可能違約等消息，加劇市場對中國繼續推進去槓桿的憂慮。

綜合來看，美聯儲縮減QE與國內偏緊的金融政策不利於市場炒作，影響市場新增資金入市的信心，壓制市場短期炒作氣氛，尤其是高估值的成長股炒作，預計市場繼續震盪築底為主。策略上，重點關注低估值與Q1業績明顯改善的行業，如：受益於石油化工產品漲價，低估值優質企業有望估值修復；受益疫情后恢復的影視、酒旅等行業的優質企業有望重獲成長。同時兼顧經過充分調整的中長期成長創新類的行業核心企業，如：晶片、面板、材料等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂