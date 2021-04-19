陳政深：兆科眼科為何抽得過？

港股仍然動力欠奉，成交自三月初開始已見拾級而下，技術上愈來愈似橫行待破之勢。參考保力加通道亦見明顯收窄，其波幅亦由三月中的9%以上，回落至5%，並已橫行一段時間。待破之局，何去何從？相對那邊廂的美股，標普500指數及道指上周成功破頂，納指亦都重拾氣勢，新興市場似乎仍未見動能。港股市場資金似有重新流入之勢，而美匯指數亦見回落，由此些迹象審視，向上突破的機會又似乎稍大，因此本周投資者應密切留意港股的成交額會否增加，以及港匯的走向。

以招股價中位數計算，是次招股的集資淨額約18.58億元，公司已有清晰計劃分配予各項目，當中32%用於兩種核心產品的臨床開發及商業化，9.3%分配予正處於第一期臨床試驗的ZKY001。中國眼科藥的發展空間龐大，據灼識資料，2019年中國眼科藥市場規模為26億美元，預料去到2030年將達202億美元。隨着整體市況有機會改善，兆科眼科有一定吸引力。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)