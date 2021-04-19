【瑞通推介】恒指見1個月高　追蹤牛熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：金融股業績強勁，道指上周五(16日)收報34,200點，升164點或0.5%，創收市新高。

恒指上周五收報28,969點，升176點或0.61%，盤中曾升破兩萬九關。周一(19日)早段一度跌逾100點，回試28,800點見支持，其後倒升，由早段即市低位反彈500點，重返29,300點之上，升穿50天線，兼曾見1個月高。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾3,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,900萬元，反映投資者看淡後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

中國移動上周五錄超過1,200萬元淨流入其輪證好倉，是當日最多資金淨流入的相關資產，淡倉同日亦有近30萬元淨流入。有券商指中資電訊股今周開始陸續公布首季業績，其中預計中移上季純利按年升逾4%，EBITDA按年升逾3%。另有大行看好5G網絡客戶增長有利中移每用戶平均收入及移動業務收入增長。中移上周五發力上漲3%收市，報51.2元，盤中曾升至51.8元創月內新高。周一早段守51元，其後升2%，升抵52元之上。上周五近1,300萬元淨流入中移好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目。

吉利汽車與母企合資成立的純電動合資品牌「極氪」發布首款量產車ZEEKR 001，並獲券商唱好其電動車銷量。吉利汽車上周五在成交配合下曾飆9.8%至22.35元，收市維持7.1%升幅，報21.8元，是表現最佳藍籌。周一早段曾續升逾7%，高見23.35元，連升第四日。上周五有約3.8億元北水淨買入吉汽。輪證資金流方面，分別有約20萬元和逾70萬元淨流入其好倉和淡倉。

國家市場監管總局上周一連3日發布互聯網平台企業向社會公開《依法合規經營承諾》，大型新經濟股上周五個別發展。美團收升近1.9%於290.2元，盤中曾逼近295元。周一早段曾升近3%，挑戰企穩300元關口。上周五有逾3.4億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近500萬元淨流入。

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