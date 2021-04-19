【高盛推介】騰訊反彈　高槓桿購沽證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(16日)突破630港元水平，收市升約1.9%，早段低見620元後反彈，並重上640元水平，高見644元的近期高位。

騰訊將於下月中旬公布業績，有券商預期首季收入可達1,317億元人民幣，按年升22%。非國際財務準則計算經營溢利可達415.33億元人民幣，按年升17%。該行維持對騰訊「增持」投資評級，目標價800元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(15日)錄得約1,900萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。認沽證則於上周五獲資金轉向，錄得約950萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證於上周五獲資金沽出，但605元以上收回價的產品則見有資金留意。熊證則於上周五獲資金轉向，錄得約190萬元資金流入，及集中在660至665元收回區域的產品。進而觀察港股通資金流向，則見上周五北水轉向買入騰訊，錄得約15.9億元資金淨買入。

騰訊購證28701，行使價716.38元，2021年6月18日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿。

騰訊購證12739，行使價680.5元，2021年6月28日到期，實際槓桿11倍，貼價、低街貨。

騰訊牛證67100，收回價610元，行使價607.2元，換股比率500，槓桿比率17.7倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

騰訊牛證62682，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，近59元收回距離遠牛。

騰訊沽證21564，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿13.3倍，高槓桿、低街貨。

騰訊沽證22328，行使價582.5元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.1倍，低面值、長年期。

騰訊熊證64243，收回價670元，行使價673元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊證55290，收回價700元，行使價703元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，近61元收回距離遠熊。

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