英國4月平均樓價高達逾350萬元創新高！豪宅交易量激增

英國網絡房地產代理商Rightmove數據顯示，英國4月樓價上漲2.1%，是5年來第二次按月漲幅超過2%；平均樓價高達327,797英鎊(約352萬港元)，與銷售速度齊創紀錄新高。

英國政府去年推出「印花稅假期」措施，優惠包括首50萬英鎊物業交易可豁免印花稅(SDLT)，目的是為挽救被疫情重創的樓市，寬免期原定3月31日屆滿。然而，英國財政大臣辛偉誠上月宣布，「印花稅假期」將可延長至6月底，而購買25萬英鎊以下的物業，更可獲豁免印花稅至9月為止，同時亦宣布針對首置客的新抵押貸款擔保計劃。

分析指出，英國延長針對置業人士的稅收優惠，再度刺激市場。事實上，英國首次封鎖措施後，市民為尋求更大空間，已經帶來強勁的房產需求。過去幾個月，Rightmove數據顯示，由於庫存非常有限等因素影響，平均房地產出售天數跌至歷史新低。而於4月7日，Rightmove的網站訪問量更創下930萬的紀錄。

此外，研究公司LonRes的數據顯示，由於買家搶佔享受稅收減免的機會，倫敦的豪宅交易數量激增。今年首季的銷量為2016年以來同期最高。倫敦最昂貴地區的置業者也可以利用樓價下跌的機會，市中心的樓價按年跌2.8%，跌幅尤為巨大。