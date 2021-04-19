會德豐地產今年售樓套現近146億元

一手樓市交投暢旺，個別發展商售樓成績報捷。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司年初以來已售出約840個單位，套現近146億港元，包括西南九龍維港滙各期等合作項目。而收入主要來自啟德MONACO及GRANDE MONACO，累售505伙，套現逾65.3億元。

他指出，旗下區內沐泰街10號全新項目，現正待批預售樓花同意書，已展開籌備工作，最快第2季可推出市場。

因應市場對大額單位需求，同系區內OASIS KAI TAK周一(19日)開放全新低座示範單位，位於C座地下及1樓B室，實用面積1,409方呎，花園面積448方呎，庭院面積27方呎。單位屬四房連套房設計，主人套房連接面積46方呎露台。

他又透露，公司上周五成功投得黃竹坑港島南岸第6期項目，好高興可進駐該項目，樓面約50萬方呎，提供不超過750伙，希望打造成高檔臨海項目，主打兩、三房單位。

該公司總經理(市務)陳惠慈稱，THE WHEELOCK COLLECTION推出以來，已錄得6宗成交，涉資近2.5億元。OASIS KAI TAK今日推出2個低座單位招標出售，料稍後將有好消息公布。