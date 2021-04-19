美匯偏軟 道期跌48點
2021年04月19日 16:13
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美匯指數跌至91.22；港匯處7.7710；離岸人民幣(CNH)高見6.5093；美元兌日圓報108.23；歐元企1.2015，英鎊處1.3877。金價高見1,787美元。布油報66.68美元，紐油報63.11美元。比特幣於5.7萬美元上落。道指期貨跌48點。
●恒生指數收報29,106點，升136點或0.47%。國企指數收報11,092點，升65點或0.59%；科技指數收報8,346點，升114點或1.39%。主板成交1,501億港元。重磅藍籌方面，香港交易所漲2.69%。汽車股全線炒上，吉利汽車連升5日，飆4.87%。比亞迪股份升4.76%；長城汽車升5.91%；北京汽車升4.13%；東風集團升2.74%；五菱汽車飆逾27%。https://bit.ly/3nalDOx
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