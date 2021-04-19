美聯：「套股換樓」支撐樓價　今年料升逾10%

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，股票市場波動導致「套股換樓」的人增加，港樓獲資金流入支持。綜合土地註冊處數據，一手私宅個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，以宗數計算，當中以漢語拼音登記的買家，佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由2020年第2季的低位約8.7%，連升3季，升至2021年首季的約11%。

至於二手住宅個人買家登記的宗數中，同類買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量比率，同樣連升3個季度，由20年第2季的低位約5.1%，升至今年首季的約6.6%。由於中港尚未通關，估計以上買家當中不少為早年移民香港，並已持有本地永久性居民身份證買家。

該行首席分析師劉嘉輝表示，詳細分析該類人士的置業喜好，以不同金額類別作分析，一手市場以逾5,000萬至1億港元的佔比最高，達48.3%，其次為逾1億元，佔比亦達33.3%，逾3,000萬至5,000萬元則以30.6%佔第三位。

此情況同樣於二手市場出現，以逾1億元佔比最高，錄33.3%，其次為逾3,000萬至5,000萬元，佔21.7%，逾2,000萬元至3,000萬元則以15.4%佔第三位。

劉續稱，今年首季內部轉讓個案亦有上升趨勢，相信當中有不少業主「自製首置」，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處的資料，內部轉讓註冊個案(包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部分業權轉讓個案)於去年下半年錄約2,467宗，較上半年約2,193宗，回升逾12%。

若以2019年1月至今年2月累計，內部轉讓註冊個案錄約10,790宗，佔同期整體二手市場約11.1%。上述逾萬宗內部轉讓註冊個案中，集中1,000萬元或以下個案，佔約88%。

布預期，次季樓價可升約3%，全年樓價料錄逾10%升幅，有力挑戰歷史新高，若今年內成功通關，「北水」重臨，豪宅樓價更有機會跑贏大市，升幅可逾15%。今年首季二手成交量估計按季升近4成，創逾8年新高，料次季二手成交可達1.5萬宗，屆時將為自2012年以來，首度出現連續兩季二手成交逾1.5萬宗水平的情況，是為逾8年最旺二手樓市。