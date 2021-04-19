【產經直播】恒指企上29000關穩陣未？
2021年04月19日 16:41
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美股繼續強勢，港股周一(19日)隨A股做好，恒指最多升350點，高見29,319點，創1個月新高，不過其後升幅逐步收窄，收市僅升136點，成交額1,501億元。港股要突破要睇咩因素？
晶片股有資金追捧，晶圓代工龍頭台積電首季多賺25%至129億美元，公司預期5G及AI等帶動下，2021至25年複合增長率可達10至15%，亦預期先進製程產能短缺會去到2022年。本港上市中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)股價均升約2%，點揀先至好？
有傳美國財政部將起訴多家金融機構透過加密貨幣洗錢，比特幣價格一度跌至約52,000美元水平，較數日前歷史高位回調接近2成。加密貨幣概念股逆市下跌，火幣科技(01611)一度跌逾13%，美圖公司(01357)最多亦跌近7%，多國加強監管力度，相關股份勿沾手？
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