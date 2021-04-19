中原：首季新界二線屋苑樓價跑出　部分呎價累升近一成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，今年首季二手成交錄13,311宗，成交金額1,143.3億元，較去年第四季分別上揚22%及14%，若與去年第一季7,363宗及595.9億元相比，則大幅彈升81%及92%，成交宗數更創9年首季新高。

至於一手新盤，今年首季一手成交錄3,644宗，成交金額444億元，按季雖分別下跌32%及23%，但與去年首季2,196宗及246.1億元相比，則分別上升66%及80%，成交宗數創2年首季新高，比2019年首季的5,250宗為低。隨着疫情漸淡，新盤推售步伐重上軌道，交投有價有市。整體而言，2021年第一季，樓市錄得16,955宗買賣成交，創9年首季新高。

相反，截至今年2月，2021年第一季私人住宅實用面積平均租金錄得33.4元，較去年第四季的33.7元微跌0.9%，若與去年第一季34元相比，則跌1.8%，反映疫情下，不急於沽貨的業主會放租單位，令租盤供應增加，惟農曆新年屬傳統租賃淡季，令租金下跌。

該行研究部高級聯席董事黃良昇表示，2021年第一季在用家需求支持下，新界西二線上車盤樓價率先跑出，升勢明顯跑贏傳統大型屋苑，當中部分屋苑呎價首季累計升幅逼近一成，包括屯門大興花園升8.6%、天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷升8.3%、荃灣荃威花園升7%及屯門市廣場升7%。

至於傳統大型藍籌屋苑方面，今年第一季天水圍嘉湖山莊呎價升幅最突出，累升13.4%，沙田第一城、鰂魚涌太古城及荔枝角美孚新邨的樓價走勢相對落後，分別升2.9%、升0.8%及微跌0.4%。

該行料樓市第二季繼續向升，中原城市領先指數CCL第二季料升5%，上半年可突破190點新高，年底有望突破200點，全年樓價料升15%。