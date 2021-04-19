【新盤追擊】晉環搶佔黃竹坑站頭啖湯

市場期待已久的港鐵黃竹坑站首個上蓋物業終於登場，由港鐵、路勁基建、平安不動產合作發展的晉環(South Land)，位於港島南區黃竹坑香葉道11號，一共提供800伙，提供兩座住宅大樓，戶型由開放式至4房戶，項目亦設有部份複式戶，實用面積由289至2084方呎。

據美聯物業高級區域營業董事徐志強表示，自從2016年港鐵港島南支線開通後，由黃竹坑至金鐘商業區僅隔兩個港鐵站，車程僅8分鐘，因而吸引不少中環上班一族搬入南區。另外，港府將大力發展「起躍港島南」計劃，都令黃竹坑倍加吸引力。他又稱，黃竹坑向來欠缺大型住宅項目，位於南朗山道8號的金寶花園已經是1985年入伙，提供不足300伙，實用呎價已達19,000元，而較新的位於惠福道9號的深灣9號，亦僅提供400逾伙，成交呎價更高至31,000元，反映這區住宅供不應求情況明顯。

晉環貴為港鐵黃竹坑站上蓋物業，交通自然贏在起跑線，穿梭港九新界，享盡鐵路優勢；而區內的日常生活配套亦相當完善，除了可以前往鴨脷洲大街，海怡商場、香港仔中心一帶外，港鐵預計，南港島線黃竹坑站大型商場將會2023年落成，屆時生活就不假外求。想知更多樓盤生活資訊，Click片了解啦。