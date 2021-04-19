【靚盤快遞】港島南岸晉環食正黃竹坑升級優勢！

港島區新供應向來稀有，大型屋苑更加係鳳毛麟角，唔想去二手市場尋尋覓覓搵靚盤，依家機會嚟喇！港鐵黃竹坑站大型綜合發展項目「港島南岸」一定岩哂你，涉及14座大樓共5,200個住宅單位。其中，第一期晉環即將開售，主打中大型單位，提供開放式至四房不同戶型，想搶佔頭啖湯嘅準買家切勿錯過。

香港置業助理區域經理胡志軒透露，自港鐵南港島線開通後，居民出外的車程可以大大縮短，8分鐘已可直達「超級轉車站」金鐘外，若轉乘港島線、荃灣線，以及未來的沙中線更可連接港九多區，令黃竹坑「升呢」成為港島商貿區既延伸，預期往後加上港島南岸所帶來新供應，及往後受惠政府近年大力發展的「躍動港島南」計劃，該區蛻變步伐將進一步加快，物業升值潛力可以說是無可限量。

「港島南岸」仲有一項「無得輸」嘅優勢！就是可與最快於2023年落成的基座大型休閒生活地標商場THE SOUTHSIDE無縫連接，商場樓面面積約51萬平方呎，5層商舖樓層預計將吸引150間商戶進駐，全方位照顧住戶在衣、食、住、行等各方面的需求。另外，附近的香葉道亦是集藝術、消閒、購物及飲食於一身的新潮熱點，閒時與三五知已去飲咖啡、行畫廊亦相當寫意。想知更多，即刻睇片了解！