又想賣家當！壹傳媒或售台灣《蘋果日報》若干業務
2021年04月19日 19:58
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壹傳媒(00282)公布，就建議出售Amazing Sino International Limited全部已發行股本，訂立不具法律約束力的諒解備忘錄。壹傳媒股價周一(19日)收報0.182港元，下挫2.674%。
Amazing Sino持有各種資產，包括集團的台灣《蘋果日報》業務及位於台灣的一所物業。集團指出，建議出售中僅包含集團台灣《蘋果日報》業務的若干部分(如有)。
集團表示，建議出售旨在使集團理順資源，並將資源集中於集團有利可圖的業務，從而提升整體業務表現。
買方須於諒解備忘錄日期起計兩星期內，對Amazing Sino的財政、法律及其他事務進行並完成初步盡職審查。以使訂約方能夠就建議出售的條款進行磋商，賣方同意向買方提供其所合理要求的所有文件及資料。買方須於初步盡職審查完成後，向賣方提出具法律約束力的要約。諒解備忘錄將於逾期一個月後自動終止，惟雙方以書面形式延長除外。
董事會強調，目前買賣雙方尚未就建議出售訂立具法律約束力的協議。正式協議的最終條款須以訂約方的進一步磋商結果為準，現時尚未落實，故可能與諒解備忘錄所載者有所偏離。