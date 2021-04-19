新盤御海灣II已錄約1000張入票登記

再有大型新盤計劃開售，新界西北區全新臨海上車項目的收票反應踴躍，短短3日料已速錄約千張入票登記，發展商為回應市場需求，連續兩天加推單位應市，料最快日內落實銷售安排及周內開盤。

●御海灣II原價加推42伙 入場費611萬元

個別新盤全速部署開售。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣II的認購反應理想，剛加推價單第3號，提供42個單位。是次屬原價加推，當中包括全新推出的向海兩房E單位。

今批單位實用面積由299至448方呎，當中包括13個一房、14個一房連儲物房、15個兩房戶。折實售價611.46萬至833.42萬元，折實呎價17,923至20,940元。價單顯示，該批單位折實平均呎價為19,165元。發展商已連續兩日加推單位，料最快周內開售。

市場消息透露，該盤截今晚(4月19日)已錄約1,000張入票登記，較首3張價單合共172伙超額認購約4.8倍。

●黃竹坑站晉環示範單位曝光

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，今(19日)開放3個示範單位予傳媒預覽，包括2個交樓標準及1個經改動示範單位，其中連裝修單位參照第1座(1A)28樓A單位搭建，實用面積1,205方呎，四房連雙套房間隔，大廳連接面積43方呎露台，廚房以L型設計，空間寬敞，附有價值150萬港元廚櫃電器，主人套房設工作平台，面積17方呎。

上述戶型同時設有交樓標準供參觀，另一個未經改動示範單位參照第2座(2B)28樓A單位搭建，實用面積856方呎，三房連套房設計，露台面積30方呎。

●黃竹坑站晉環擬周內開價 首張價單最少涉160伙

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫稱，旗下香港仔黃竹坑站晉環今(19日)上載樓書到銷監局網站，本周將開價及開放展銷廳予公眾參觀，首張價單最少提供160個單位，估計主要以兩房及三房為主，價格參考南區豪宅。

她表示，項目提供58個四房單位，將以招標形式出售，有機會在今個星期內同步推出，預期5月初正式發售。

●會德豐地產今年售樓套現近146億元

一手樓市交投暢旺，個別發展商售樓成績報捷。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司年初以來已售出約840個單位，套現近146億港元，包括西南九龍維港滙各期等合作項目。而收入主要來自啟德MONACO及GRANDE MONACO，累售505伙，套現逾65.3億元。

他指出，旗下區內沐泰街10號全新項目，現正待批預售樓花同意書，已展開籌備工作，最快第2季可推出市場。

因應市場對大額單位需求，同系區內OASIS KAI TAK周一(19日)開放全新低座示範單位，位於C座地下及1樓B室，實用面積1,409方呎，花園面積448方呎，庭院面積27方呎。單位屬四房連套房設計，主人套房連接面積46方呎露台。

他又透露，公司上周五成功投得黃竹坑港島南岸第6期項目，好高興可進駐該項目，樓面約50萬方呎，提供不超過750伙，希望打造成高檔臨海項目，主打兩、三房單位。

該公司總經理(市務)陳惠慈稱，THE WHEELOCK COLLECTION推出以來，已錄得6宗成交，涉資近2.5億元。OASIS KAI TAK今日推出2個低座單位招標出售，料稍後將有好消息公布。項目低座B座地下至1樓A單位，剛以4,677.04萬元售出，單位實用面積1,448方呎，連331方呎花園，呎價3.23萬元。該盤至今累售632伙，佔可售單位近99%，套現逾80.5億元，只餘小量特色單位未售。

●筲箕灣形薈頂層連天台戶呎售近4.3萬元