青衣周末錄14宗買賣　灝景灣3年升值不足10%

青衣周末期間錄14宗二手買賣，包括灝景灣一個兩房單位，放盤約半個月多，減價40萬元後，以850萬元沽出，約3年樓價升值不足10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座低層G室，實用面積653方呎，原則屬套三房加儲物室間隔，業主改裝成為特大主人套房及個半廁，獲買家以1,100萬元買入，呎價約16,845元，原業主於2009年2月以425萬購入，持貨12年帳面獲利約675萬元。

●筲箕灣形薈1B座高層C室，實用面積517方呎，兩房間隔加廚房，獲租客以25,000元租入，實用呎租約48.4元，新租客為外區客。

●筲箕灣遠晴低層C室，實用面積約276方呎，一房間隔，獲同區上車客垂青，原業主叫價約590萬元，議價後以約570萬元成交，實用呎價約20,652元，原業主於2014年以約435.4萬元購入，轉手帳面獲利約134.6萬元，物業升值約31%。

●北角威景臺B座中層9室，實用面積約700方呎，望部分中環海景，同區租客看好後市，故斥1,418萬元入市自用，實用呎價約20,257元，並連一個有蓋車位，原來業主1999年385萬元購入，是次轉手帳面獲利約1,033萬元，物業升值約268%。

●北角賽西湖大廈13座低層C室，實用面積約1,090方呎，望山景及泳池景，外區租客鍾情屋苑環境，斥資2,535萬元購入自用，實用呎價約23,257元，成交價連一個有蓋車位。

●北角城市花園7座中層C室，實用面積596方呎，兩房間隔，望園景，獲區外首置上車客以975萬元承接，實用呎價16,359元，原業主早於1995年4月以300萬元購入上址自住，持貨26年，帳面獲利675萬元，期內升值近2.3倍。

●北角康澤花園D座中層5室，實用面積407方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約830萬元承接，實用呎價約20,393元，原業主於2015年8月購入上址投資，當時作價650萬元，持貨近6年帳面獲利180萬元，單位期內升值約28%。

●東半山嘉景臺高層A室，實用面積約1,049方呎，套三房連工人房間隔，附車位，近日以2,610萬元連租約沽出，實用呎價約24,881元，原業主於2007年12月以約1,280萬元購入，持貨13年轉手帳面獲利約1,330萬元，物業升值逾1倍。

●跑馬地誠和閣1座高層F室，實用面積643方呎，套三房間隔，以1,298萬元易手，實用呎價約20,187元，原業主於2000年12月以315萬元買入，持貨21年帳面獲利983萬元，單位升值約312%。

●灣仔嘉薈軒嘉薈軒高層5室，實用面積407方呎，一房間隔，望城市景，以840萬元易手，實用呎價20,639元，原業主於2010年11月以785萬元買入，持貨11年，帳面獲利55萬元，單位升值約7%。

●西區寶翠園8座低層H室，實用面積約1,132方呎，套三房連工人套房間隔，原先叫租58,000元，經議價後減價2,000元或約3.4%，至日前以56,000元獲承租，實用呎租約49元，屋苑本月累錄約7宗租賃成交，平均實用呎租約50.2元。

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九龍區

●荔枝美孚新邨4月錄約21宗買賣，平均實呎約13,989元，其中5期蘭秀道14號中低層B室，實用面積657方呎，三房間隔，望內街，放盤叫價960萬元，經過連番議價，終以928萬元成交，減幅約3.3%，實用呎價約14,125元。

●長沙灣一號．西九龍1座中高層A室，實用面積877方呎，套三房間隔，吸引區內換樓客承接，單位原叫價1,580萬，商議後降至1,540萬元成交，減幅約2.5%，實用呎價約17,560元。

●西南九龍君滙港3座中層E室，兩房間隔，望海景，實用面積約478方呎，以約19,000元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約1,000元，以約18,000元租出，實用呎租約37.7元，新租客為單身人士，在睇樓3次後決定承租。

●西南九龍帝柏海灣2座高層G室，兩房間隔，望市景，實用面積約475方呎，以約19,000元放租約2星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約500元，以約18,500元成交，實用呎租約38.9元。

●西南九龍THE AUSTIN第3座低層B室，實用面積938方呎，套三房房間隔，最初開價2500萬元，現微減2.2%，獲外區換樓客以2,445萬元承接，實用呎價約26,066元，原業主於2013年11月以1,771.2萬元一手買入，持貨逾7年，轉手帳面獲利673.8萬元離場，單位升值38%。

●西南九龍GRAND AUSTIN第3座低層C室，實用面積1,251方呎，套四房房間隔，連同車位以4,000萬元零議價沽出，實用呎價31,974元，原業主於2014年以2,982萬元一手購入，另以約210萬元購入車位，持貨7年，轉手帳面獲利808萬元離場。

●旺角麥花臣匯1B座中層B室，一房間隔，實用面積約398方呎，以約18,500元放租約2星期，即接獲外區客洽詢，經議價後減價約2,000元或約10.8%，以約16,500元租出，實用呎租約41.5元，新租客為一家三口，睇樓1次即決定承租，業主則於2020年12月以約720萬元購入。

●鑽石山居屋龍蟠苑F座高層16室，實用面積353方呎，一房一廳，原先於已補價自由市場開價600萬元，累減70萬元，減幅11.7%，以530萬元成交，實用呎價約15,014元，原業主早於1997年購入上述單位，當時已補價作價191萬元，持貨24年帳面獲利339萬元。

●將軍澳晉海4月暫錄約13宗二手買賣，將追平上月全月16宗，平均實用呎價17,606元，該盤2B座高層B室，實用面積623方呎，三房間隔，享海景，上月開價1,088萬元，議價後以1,063.8萬元沽出，實用呎價約17,075元。

●將軍澳居屋寶盈花園1座中層B室，實用面積484方呎，兩房間隔，望園景，單位於去年11月放盤，原開價600萬元，累減80萬元，減幅達13%，最終獲區內白居二買家，於未補價第二市場以520萬元承接，實用呎價約10,744元。

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新界區

●青衣周末錄14宗買賣，包括灝景灣8座低層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，本月初放盤，叫價890萬元，經議價後減價40萬元，以850萬元成交，實用呎價17,034元，新買家為家庭客，原業主則於2018年4月以775萬元買入，帳面獲利約75萬元或10%，青衣區本月累錄66宗二手成交。

●荃灣翠豐臺2座中層F室，實用面積約433方呎，兩房間隔，日前以697萬元易主，實用呎價約16,097元，原業主於2008年9月以約215萬元購入，持貨至今約12年轉手帳面獲利約482萬元，物業升值約2.2倍。

●荃灣昇柏山高層左翼B室，實用面積749方呎，套三房連儲物房間隔，叫價938萬元，議價後共減35萬元，以908萬元成交，實用呎價12,123元，新買家為換樓客，無睇樓便議價入市，原業主則於2013年9月以693萬元購入，持貨近8年帳面獲利215萬元。

●屯門居屋兆康苑K座低層3室，實用面積467方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客垂青，遂便決定於已補價自由市場以510萬元購入作自住之用，實用呎價約10,921元。

●屯門瓏門8座高層G室，實用面積379方呎，一房間隔，開價720萬元，減價10萬元，即獲上車客以710萬元承接，實用呎價18,734元，創瓏門一房單位做價新高，原業主於2017年3月以548萬元買入，持貨4年轉售，帳面獲利162萬元，單位期內升值近30%。

●屯門慧豐園1座高層D室，實用面積約499方呎，兩房間隔，原業主叫價約678萬元放售，因景觀開揚，間隔闊落，吸引用家客上門睇樓後入市，雙方輕微議價後以676.8萬元成交，實用呎價約13,563元。

●天水圍栢慧豪廷9座高層G室，實用面積510方呎，兩房一廳間隔，日前獲外區新婚客垂青，決定以11,800元即睇即租，實用呎租23.1元，如以同類型單位銀行估價約672.5萬元計算，租金回報率可達2.1厘。

●元朗尚豪庭3座低層A室，實用面積519方呎，兩房間隔，原茶主數月前放售上址，吸引外區換樓客洽商承接，客人早前售出自住物業，轉至元朗區物色心儀單位，睇樓後火速決定入市，終以720萬元成交，創同類型新高，實用呎價約13,873元。

●元朗蝶翠峰16座低層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，叫價595萬元放售，其後微減10萬元或約2%，日前最終以585萬元沽出，實用呎價約11,471元，屋苑4月累錄約5宗二手買賣，平均實用呎價約11,143元，現時有約30個單位放售，最低入場價由550萬元起。

●元朗YOHO MIDTOWN本月累錄8宗買賣，包括3座高層E室，實用面積507方呎，兩房間隔，開價900萬元，獲換樓客垂青，議價後以898萬元成交，實用呎價約17,712元，新買家覓盤約三星期，見上址屬高層，睇樓後迅速落實購入作新居。

●元朗采葉庭兩日錄4宗買賣，其中10座中層D室，實用面積460方呎，兩房間隔，叫價640萬元，減價12萬元，以628萬元沽出，實用呎價約13,652元，另10座頂層兩房單位，實用面積同為460方呎，叫價660萬元，輕微減價5萬元，即獲上車客以655萬元承接，實用呎價14,239元，元朗區本月累錄171宗二手成交。

●元朗錦綉花園E段第1街雙號屋，實用面積約891方呎，三房連士多房間隔，望內街景，今年1月底以1,110萬元放盤，經議價後減價30萬元或約2.7%，最終以1,080萬元沽出，實用呎價約12,121元。

●粉嶺花都廣場4月暫錄約7宗買賣，其中10座高層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，議價後以560萬元獲承接，實用呎價約14,286元，原業主於2013年以300萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約260萬元，單位升值約86.7%。

●粉嶺帝庭軒4月暫錄3宗買賣，包括3座高層E室，實用面積419方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以595萬元獲承接，實用呎價約14,200元，原業主於2014年以約339萬元購入，持貨7年帳面獲利256萬元，單位升值約75.5%。

●大埔翠屏花園A座中層2室，實用面積274方呎，兩房間隔，議價後以448萬元沽出，實用呎價16,350元，新買家為上車客，原業主則於2013年以270萬元購入，持貨8年沽出帳面獲利178萬元，單位升值約66%。

●沙田帝堡城4月暫錄約4宗買賣，屋苑1座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，日前以830萬元易手，實用呎價15,174元，原業主則於2004年以239萬元購入，持貨17年帳面獲利約591萬元，單位升值247%。

●沙田第一城4月暫錄約23宗買賣，過去於週末錄約5宗，包括12座高層C室，實用面積515方呎，三房間隔，議價後以805.8萬元易手，實用呎價約15,647元，原業主則於2006年以225萬元購入，持貨15年沽出，帳面獲利約580.8萬元，期內升值約2.6倍。

●大圍名城4月暫錄約9宗買賣，其中2座南翼低層B室，實用面積785方呎，套三房間隔，以1,180萬元易手，實用呎價約15,032元，原業主則於2010年以753萬元購入，持貨11年帳面獲利427萬元，單位升值約56.7%。

●馬鞍山馬鞍山銀湖．天峰8座高層C室，實用面積539方呎，兩房間隔，以950萬元易手，實用呎價約17,625元，創同類型單位新高，原業主於2013年以578萬元購入，持貨8年帳面獲利372萬元，單位升值約64.4%。

●馬鞍山聽濤雅苑8座中層F室，實用面積755方呎，三房間隔，原先開價1,028萬元，減幅約3%，最終以1,000萬元沽出，實用呎價約13,245元，原業主於2018年2月以947萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利53萬元離場，單位期內升值約6%。

●西貢匡湖居1期單號別墅，實用面積1,048方呎，套三房連工人房間隔，享海景，連花園814方呎，以2,500萬元成交，實用呎價23,855元，原業主於2002年3月購入上址，當時作價520萬元，持貨19年多帳面獲利1,980萬元，物業期內升值約3.8倍。