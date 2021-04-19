劈價潮再現！海逸豪園跌穿千萬　太古城3房今年新低

變種病毒殺入社區，二手樓市即再掀減風，個別大型屋苑業主寧願平價出貨。紅磡海逸豪園兩房戶樓價低於千萬，中層戶減價至985萬元沽出，低市價約7%。指標項目鰂魚涌太古城三房戶成交價僅1,130萬元，料為今年最平。

中原周德龍表示，上述單位為海逸豪園7座中層F室，實用面積約545方呎，開價1,100萬元放盤。原業主見疫情反覆，難得有客睇樓，即劈價115萬元，終獲上車客承接，呎價約18,073元。事實上，同類型單位做價，近日介乎1,000萬至1,500萬元價位，而屋苑兩房放盤單位，不足5個叫價低於1,000萬元。

太古城近月交投暢旺，但日前亦罕現平價貨，三房戶賣兩房價。該行潘浩其指出，該盤富山閣低層F室，實用面積約685方呎，早前叫價1,150萬元放售。由於單位望寫字樓景，景觀較為遜色，減價20萬元後，以1,130萬元易手，呎價約16,496元，新買家為用家。據了解，同期數高山台一個兩房則王，本月成交價亦約1,130萬元。

個別業主務求套現，更「出血」損手離場。市場消息透露，灣仔尚匯一個中低層單位，去年曾叫價1,200萬元放售，累減210萬元後，剛以990萬元沽，實用面積約368方呎計，呎價約26,902元。原業主持貨近10年，帳面貶值逾100萬元，期內樓價跌幅約9.5%。

同區亦見近平手沽樓個案。中原林忠煜稱，嘉薈軒高層5室一房戶，實用面積約407方呎，以840萬元成交，呎價約20,639元。原業主於2010年11月以785萬元買入，持貨11年帳面獲利55萬元，單位升值約7%。

該行蔡偉明又稱，青衣灝景灣8座低層G室兩房戶，本月初放盤，減價40萬元，以850萬元沽，呎價約17,034元。原業主持貨剛滿3年，帳面賺75萬元離場，物業升值不足10%。而全區4月累錄66宗二手買賣。

相反，豪宅叫價硬淨。中原胡鴻洲稱，西南九龍GRAND AUSTIN第3座低層C室套四房戶，零議價下連車位售4,000萬元。