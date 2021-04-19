全球疫情反覆　道指早段跌82點

全球多地疫情反覆，加上疫苗副作用或令接種進動受阻，美股自紀錄高位回落，道指周一(19日)早段跌82點，至34,118點；標指跌15點，至4,170點；以科技股為主的納指跌73點，至13,979點。

美股好友、Federated Hermes首席股票策略員奧蘭多看好，表示受惠於當前美國經濟和企業盈利的增長的速度，其對標指年底升至4,500點的目標，可望於7月提前達到，較上周五收市有約8%上漲空間。

不過，他對下半年的局勢感到擔憂，指基建相關計劃及通脹前景不明朗，這些風險會對股市構成壓力，引發調整；若通脹證實是持續性的，應關注聯儲局會否調整寬鬆幣策。他維持看好有望受惠於經濟重啟的組合，首選包括金融、能源、非必需消費品、工業，以及小型股和國際股。

美企續派成績表，可口可樂首季收入增長5%至90億美元，好過市場預期，反映疫苗推出，餐廳和戲院逐步重開，推動飲料需求，惟期內純利則跌19%至22.5億美元，或每股52美仙。可口可樂股價早段升0.9%至54.19美元。

電單車生產商哈利首季純利大增逾兩倍至2.59億美元，經調整後每股盈利1.68美元，遠高於預期的88美仙，該公司並將就歐盟關稅規定上訴，股價早段漲9.9%至44.38美元。

此外，美國家庭健身器材生產商Peloton旗下的跑步機被指有安全隱患，股價早段急挫6.2%至108.99美元。

視像遊戲零售商GameStop(GME)表示，行政總裁George Sherman辭職，將於7月底或更早離任，視乎委任繼任人的進展，反映該公司力爭從實體店轉型至網上商店。GME股價早段漲8.8%至168.39美元。