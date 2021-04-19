新戰場！美日結盟拓6G制華　韓取態成關鍵

正當中國還在建構5G系統、擴大相關基建之際，美日兩國先行宣布共同投資6G，共涉45億美元(約351億港元)，同時會合力針對半導體等供應鏈展開合作。美國總統拜登下一步將拉攏南韓，據悉在總統文在寅下月訪美前，三星電子會披露高達447億美元(約3,486億港元)的美國建晶圓廠計劃。

據美日兩國領導人在華盛頓會晤後披露的聲明顯示，會將上述資金用於6G的研究、開發、測試和部署安全網絡，以及先進通訊技術。出資方面，美國承諾負擔25億美元，日本則佔20億美元，折合共約351億港元。除了在6G上「握手」外，雙方亦會共同推進安全開放5G網絡，包括開放無線接入網（Open-RAN），顯示美日有意在中國為首的5G網絡外，再打造一套新的架構，因Open-RAN標準旨在打造一個開源層，以便營運商可同時使用多個供應商的硬件，打破以往不得不從一個供應商購買包括基站在內的配套以確保兼容性。

就此，專家明言，美日聲明的關鍵不是軟件硬件，也不是晶片，反而在上述的Open-RAN。這意味美國等要建立一套新的5G體制，意圖推翻以華為作主導的現有標準。對於Open-RAN，美日相應的投資將非常龐大，惟未必能趕上華為。

除技術外，國際標準也成為6G主導權之爭的另一關鍵，是次美日合作亦正為了這點。文件更提到，美日在通訊領域的合作要擴展到其他國家，以促進安全的通訊方式，明刀明槍要抗衡中國，而下一目標將是南韓。簡而言之，美日擬5G及6G雙管齊下制華。

至於內地，工信部部長肖亞慶昨於署名文章稱，在「十四五」（第14個5年計劃）期間，要着力突破「卡脖子」(遭受美制裁限制領域)技術。在推進產業數碼化方面，全面部署新一代通訊網絡基礎設施，有序推動5G、數據中心、工業互聯網等的建設部署和創新應用。副部長劉烈宏昨透露，工信部提出初步建成全球最大規模的5G移動網絡，5G手機終端連接數目達2.6億，而據2月數據，全國移動用戶有10億，即5G用戶佔比約四分之一。企業亦積極配合，格力董事長董明珠表示，正建設5G全無人化黑燈工廠，已進入試行階段。

惟要留意的是，上述提到三星在5G上參與度不低，目前有消息指，其快將披露在美國最少興建兩座生產適用於建設網絡的高端晶片廠房，其中一座可能是全球最大，配備最先進的極紫外光刻設備。若南韓在科技上加入美國陣營，中國將更被孤立。