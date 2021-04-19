內地「單身貴族」40%係月光族　四五線城市更多

新冠肺炎疫情下的嚴格出行限制，重創零售市道，全球家庭儲蓄卻迅速飆升至5.4萬億美元（42.12萬億港元），疫苗接種進展推動下，後疫情時代的消費支出似蓄勢待發。1965至1980年間出生的「X世代」財富正不斷增加，反觀內地一線城市單身青年高達四成為「月光族」。

據外媒引述評級機構穆迪的報告預估，由疫情開始，截至今年第一季為止，全球家庭累計額外儲蓄規模，相當於全球國內生產總值(GDP)的6%以上 。未計拜登政府通過1.9萬億美元的刺激計劃，美國家庭的超額儲蓄便增加逾2萬億美元。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi指，隨着各國逐漸放開社交限制，大量被壓抑的需求及過度儲蓄將同步釋放，推動全球消費者支出激增。據估計，如果消費者花掉額外儲蓄的三分之一，今、兩明年GDP將推高2個百分點以上。

不過，並非所有群體皆對去年經濟衝擊產生免疫力。據美國聯儲局資料，儘管戰後嬰兒潮即1946年至1964出生人士仍屬美國財富主力，持有家庭淨資產的52.7%，遠高於他們所佔家庭戶數的33%，但隨着人口老化，出生於1928至1945年出生的沉默世代（Silent Generation），和戰後嬰兒潮所佔的家庭淨資產與家庭數量比重雙雙下滑，如今世代交替，「X世代」已變成具優勢的一代。去年40至55歲的「X世代」佔整體家庭淨資產的26.9%，略高於整體家庭戶數的佔比26.8%水平。

事實上，今年首季全球消費者信心指數已創2005年以來新高，且全球各地消費信心均顯著上升。因此，現時大多數機構憧憬疫情逐步受控，消費開始復甦，但事態發展或不如預期。高盛經濟師Jan Hatzius估計，美國近三分之二的儲蓄由最富有的40%的人口持有，並暗示這可能會抑制經濟增長的規模，因高收入家庭將繼續持有大量的多出儲蓄，而非花費。

牛津經濟研究院首席經濟學家Adam Slater亦指，如果多餘的儲蓄主要是由較富裕的家庭持有，並且這些儲蓄被視為財富增加而不是增加收入，那麼市場預計的額外支出水平將大大降低。

不過，內地單身貴族尤其年輕一代，卻形成龐大的消費新勢力。據內地官媒數據分析，目前內地有超過2億人單身，在一線城市約有40%單身青年為「月光族」，即「月薪月月清」。「月光族」的比例更出現大幅提升，四、五線城市的單身年輕人中，「月光族」佔比高達76%。