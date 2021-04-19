華為及大疆上海參展！遭美制裁企攻內地汽車業

全球車用晶片供應鬧短缺，影響各大車廠產量，也令中國汽車業復甦前景蒙上陰影。然而，隨着上海國際汽車展開幕，一切利淡因素皆暫且拋諸腦後，連遭美國制裁的華為及大疆創新(DJI)等科技巨企也參一腳，展示多項產品，世界各大車廠均明言，冀在電動車和自動駕駛技術市場上分一杯羹，搶佔中國這個全球最大汽車市場。

今次焦點可謂「遭制裁企業」覓出路！綜合內媒報道，DJI今年在上海車展初試啼聲，展出電動車等使用的感測器零件及系統。公司4月12日時已於其官網公布，推出「DJI Automotive」大疆車載品牌，專注研發智能駕駛、泊車系統及智能駕駛零組件的研發、生產和銷售等。另外，上汽通用五菱成為DJI的首批深度合作夥伴，預料首款合作汽車將在今年落地投產。

另一被美針對的科技公司華為亦踩入汽車業，內媒引述內部員工透露，華為旗艦店將出售汽車，並於5月分批交付。據稱，該首款汽車名為「賽力斯華為智選SF5」，屬於高性能電動多用途車(SUV)，搭載集團的電驅動系統、音訊技術等。消息刺激內地一眾華為概念股急升。

內地召車平台滴滴出行則與瑞典品牌富豪汽車(Volvo)簽署合作協議，富豪為滴滴的自動駕駛技術研發提供車輛。這是繼去年雙方在上海共同推出XC60自動駕駛出租車服務後，再進一步合作。

此外，中國廣汽集團總經理馮興亞於車展表示，集團目標是到2035年，有一半銷售來自電動車，另外一半將來自混合動力汽車。德國寶馬汽車(BMW)中國業務負責人Jochen Goller則在同一場合稱，集團在內地的純電動車銷量，將由去年的4%計劃增至2025年的25%。至2023年，公司將推出12款電動車在內地出售。

雖然各車企百花齊放，但中國最大外資汽車製造商福士中國區行政總裁馮思翰（Stephan Wollenstein）警告，車用晶片短缺的衝擊在次季仍不會消退，公司難以逐周、逐月評估會損失多少汽車產量。

事實上，據中國汽車工業協會高級官員李邵華表示，晶片供應短缺已導致今年1、2月汽車產量減少5至8%，預期衝擊要到下季才開始緩解。