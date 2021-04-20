TVB夥QQ音樂攻內地

TVB旗下星夢娛樂集團行政總裁何麗全笑言，現在創作和發行的模式已有別從前，形式亦較多元化，「以前要做晒一張專輯，依家單曲都能夠賣」。

他又指，根據國際唱片業協會(香港會)2020年的銷量統計數字，約60%唱片業收入來自數碼化，而約20%來自實體唱片。去年全香港唱片公司來自數碼平台的收入已超過3億元，他相信，這數字只會一直增加，故在這前提下，推動了公司本次與領先在線音樂娛樂平台QQ音樂的合作。

內地人雖普遍用普通話，但據一間大數據研究公司的調查發現，2020年上半年粵語歌曲於內地網上音樂使用者的偏好語言中排名第二，佔46.8%，凸顯其剛性需求。何氏回顧，由1980年代起，廣東歌在華人地區興盛，惟近10年內地音樂人才輩出，而香港地區的廣東歌發展相對緩慢，故本次公司與QQ音樂的合作，是帶着使命。其中，2月時TVB就與香港3大唱片公司重新訂立合作協議，各間公司歌手都可上TVB節目，包括勁歌金曲，勁歌金榜亦重新開放予不同公司的歌手，所有工作都是希望將一個全面的香港樂壇重新帶回給觀眾及聽眾。

騰訊音樂娛樂集團副總裁侯德洋(Dennis Hau)表示，身處數碼年代，用戶習慣轉變，「一首新歌聽20秒如果未能打動自己，可能就無心機再聽落去，連chorus(副歌部分)都唔聽」，而QQ音樂就是一個「縱向式的泛娛樂音樂平台」，藉歌曲、視訊、音頻、直播、社區、podcast等，將歌曲最精彩的一面第一時間直接帶給用戶。這可以是歌手跳舞的短視訊、勁歌金曲的精彩內容。另外，TVB歌手或藝人亦可在直播或社區內帶歌或發表感想等。

他又以TVB是廚房、QQ音樂是提供「從推廣到品嘗到分享」一站式服務的餐廳為喻，要將TVB提供的歌曲有價值地給更多人享用。當中公司首創的「數字專輯」(Digital Album)就是建立在粉絲經濟之上的商業模式：一首歌曲在正式賣街之前，會在粉絲圈內先行推出發售。過往例如每首歌6元，會有粉絲除了購入自己收聽，更會買來轉贈親朋好友一起分享，支持他喜愛的歌手。

此外，一首歌是否流行，能夠打上各類流行曲榜單亦是重要的指標。Dennis指，本次合作，QQ音樂平台新增「香港TVB勁歌金榜」官方歌單，未來冀將勁歌金榜建立成一個生態框架，凝聚更多力量去孵化更多新人和新的粵語歌曲。