美股道指收跌123點　納指挫近1%

全球多地疫情反覆，加上疫苗副作用或令接種進動受阻，美國股市周一(19日)受挫，道指和標指均自上周五(16日)的收市新高回落。道指收報34,077點，跌123點或0.36%；標指收報4,163點，跌22點或0.53%；納指收報13,914點，跌137點或0.98%。

大型科技股個別發展，亞馬遜、Facebook分別收跌0.81%和1.29%；蘋果公司全日升0.51%；Netflix亦升1.45%。

美企續派成績表，可口可樂首季收入增5%勝預期，股價收漲0.47%；電單車生產商Harley-Davidson首季純利大增逾兩倍至2.59億美元，股價收市急升9.85%。

另一方面，美國家庭健身器材生產商Peloton旗下的跑步機被指有安全隱患，股價早段急挫6.2%至108.99美元。

高盛首席美國股票策略師David Kostin表示，標指已達到新高，而市場波動性卻急劇下降。波動性的下降超過了股票之間的低相關性，使回報率分散度跌破了長期平均水平，預計市場的三個決定性主題將是稅制改革、基礎設施建設，以及定價能力。

本周包括Netflix、強生、Snap和英特爾等公司將報告業績。到目前為止，約有9%的標指成分公司公布了第一季度財報，其中81%的公司業績超預期，平了2008年之後的業績超預期紀錄。

美股好友、Federated Hermes首席股票策略員奧蘭多看好，表示受惠於當前美國經濟和企業盈利的增長的速度，其對標指年底升至4,500點的目標，可望於7月提前達到，較上周五收市有約8%上漲空間。

不過，他對下半年的局勢感到擔憂，指基建相關計劃及通脹前景不明朗，這些風險會對股市構成壓力，引發調整；若通脹證實是持續性的，應關注聯儲局會否調整寬鬆幣策。他維持看好有望受惠於經濟重啟的組合，首選包括金融、能源、非必需消費品、工業，以及小型股和國際股。